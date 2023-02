Séisme en Turquie: terrible incertitude autour de la situation de Christian Atsu

Bien qu'il ait été annoncé retrouvé vivant sous les décombres du séisme en Turquie, le footballeur ghanéen Christian Atsu demeure porté disparu, à en croire les derniers échos. Son club et ses proches ne savent pas où il se trouve.

Le footballeur ghanéen Christian Atsu a-t-il vraiment été retrouvé vivant sous des décombres du tremblement de terre qui a fait plus de 11.200 morts en Turquie et en Syrie? La fédération de football du Ghana et l'ambassadrice du Ghana en Turquie l'avaient affirmé mardi, au lendemain du premier séisme de magnitude 7,8. Mais l'heure est désormais à l'incertitude. Le club Hatayspor dit non seulement ne pas avoir d'informations sur l'état de santé de son joueur, mais aussi ne pas savoir où il se trouve.

"Nous n'avons pas de nouvelles"

"Quand nous avons reçu la nouvelle qu'il avait été emmené à l'hôpital Dörtyol, nous sommes allés voir, mais il n'était pas là", a commenté le responsable médical du club, cité par Hürriyet. "Nous n'avons pas de nouvelles, a confirmé l'entraîneur et ancien gardien Volkan Demirel, également inquiet pour son directeur sportif Taner Savut, lui aussi introuvable.

Nana Sechere, agent de Christian Atsu, partage lui aussi cette prudence. Après avoir relayé les informations annonçant que le joueur avait été retrouvé, lui aussi admet être dans le flou: "Nous devons encore déterminer où il se trouve. Comme vous pouvez l'imaginer, cela continue d'être un moment terrible pour sa famille et nous faisons tout ce que nous pouvons pour retrouver Christian".

Ancien joueur de Chelsea et Newcastle, Christian Atsu, 31 ans, a rejoint Hatayspor en septembre. Le club est basé dans la province de Hatay (sud), près de l'épicentre du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie.