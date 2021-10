OL: le jeune Yannis Lagha convoqué en équipe de France... mais aussi en équipe d'Algérie

Alors que l'équipe de France U18 affrontera l'équipe d'Algérie U18 la semaine prochaine, le jeune milieu de l'OL Yannis Lagha a été convoqué par les deux sélectionneurs. Et va donc devoir faire un choix.

Au moins, on est à peu près certain que Yannis Lagha jouera lors des deux prochains matchs amicaux programmés entre l'équipe de France U18 et l'équipe d'Algérie U18 à Clairefontaine (9 octobre et 12 octobre). Le problème, c'est qu'on ne sait pas avec quel maillot.

A un peu plus d'une semaine du premier affrontement entre les formations, le jeune milieu de l'OL, né en 2004, se retrouve en effet dans une situation absurde, puisqu'il a été convoqué... par les deux sélectionneurs.

Il a déjà joué pour l'Algérie U17

Appelé par Lionel Rouxel chez les Bleuets, Lagha l'a également été par le staff des jeunes Fennecs, qui n'a retenu que des éléments évoluant en Europe pour ces deux amicaux, compte tenu du Covid et des contraintes sanitaires pour les voyages.

S'il est fréquent que deux sélections se "disputent" de jeunes joueurs binationaux, il est en revanche plus rare de voir ces joueurs appelés dans deux équipes pour un même rassemblement. Alors quand en plus, les deux équipes en question doivent s'affronter...

Toujours est-il que Lagha va devoir faire un choix. S'il n'a pas encore communiqué, le Lyonnais pourrait bien décliner l'invitation en équipe de France, dans la mesure où il a défendu les couleurs de l'Algérie U17 en début d'année, contribuant à la qualification de la sélection pour la CAN.