Arsenal – Manchester United : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche après-midi marque la fin de la quatrième journée de PL. Pour la dernière rencontre, le calendrier réserve un choc entre Manchester United et Arsenal. Voyons ensemble les détails pour suivre cette rencontre.

Ce duel au sommet entre Arsenal et Manchester United, deux prétendants aux places européennes, est à suivre ce dimanche dès 17 heures 30 sur les antennes de CANAL+.

Regardez Arsenal - Manchester United Regardez le match ! Profitez de l'offre Canal+ pour voir le match du week-end ! Je m'abonne

Si vous souhaitez accéder à l’avant match et suivre la composition des équipes, rendez-vous quelques minutes avant pour la prise d’antenne.

LE choc de la journée entre Arsenal et United

Entre Arsenal et Manchester United, une rencontre est rarement anecdotique. Après trois matchs disputés pour les deux équipes, Arsenal s’affiche à la cinquième place du classement avec 7 points et un bilan de 2 victoires pour un match nul. Deux victoires que les Gunners ont acquis lors des deux premières journées, aux dépens de Nottingham Forrest et de Crystal Palace. Lors de la dernière journée, Arsenal a concédé le nul face à Fulham après avoir encaissé le but égalisateur à la quatre-vingt septième minute. En ce début de saison, Manchester United a aussi connu deux victoires, face à Wolverhampton et Nottingham Forest. En revanche, les Red Devils ont mordu la poussière à l’extérieur face à Tottenham. Pour cette nouvelle affiche, Bruno Fernandes, buteur lors de la dernière journée, devrait démarrer. Du côté d’Arsenal, Mikel Arteta compte sur la présence de Bukayo Saka.

Comment suivre Arsenal – Manchester United ?

Pour suivre cette affiche entre Arsenal et Manchester United, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à CANAL+. Pour la rentrée, le groupe propose une offre à ne pas manquer sur son abonnement CANAL+ Sport. Actuellement proposé à 25,99 euros par mois pendant 24 mois, cet abonnement vous permet de suivre 100 % des diffusions du groupe CANAL+, que ce soit pour suivre votre club ou votre joueur favori comme vous cultiver devant un documentaire ou vous divertir devant une création originale CANAL+. En plus de cela, l’offre CANAL+ Sport inclut d’autres chaînes comme Eurosport ou encore beIN SPORTS.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.