Chelsea: Tuchel dément avoir voulu recruter Kane cet été

Il était certain de le voir quitter Tottenham cet été. Comme beaucoup, Thomas Tuchel s’attendait à voir Harry Kane débarquer à Manchester City dans la dernière ligne droite du mercato estival. "Je pensais que cela allait arriver. Je n'avais pas peur, mais si cela s'était produit, j'aurais été très intéressé par la façon dont cela aurait peut-être changé le style de jeu de Manchester City. Nous n'avons peur de personne. Manchester City, Manchester United et Liverpool sont des équipes fortes et elles ont des effectifs solides. Ce sont avec eux que nous voulons rivaliser, c'est normal qu'ils se battent pour avoir les meilleurs joueurs", a souligné l’entraîneur de Chelsea vendredi en conférence de presse.

"Nous n'avons pas eu de liste avec son nom dessus"

Désiré par Pep Guardiola, et lui-même décidé à rejoindre les Skyblues pour passer un nouveau cap dans sa carrière, Kane s’était finalement résolu à rester chez les Spurs au moins une saison supplémentaire devant l’intransigeance de son président Daniel Levy, qui a rejeté toutes les approches de City. "C'est aussi d’avoir dans le football des joueurs qui ne jouent que pour un seul club. "Quand vous pensez à Tottenham au cours de la dernière décennie, vous pensez à Harry Kane. Comme pour Messi et Barcelone", a commenté Tuchel, qui en a profité pour faire une mise au point et balayer quelques rumeurs. Non, Chelsea n’a pas cherché à recruter le capitaine de Tottenham et de la sélection anglaise. Et Tuchel n’a pas été voir Marina Granovskaia, la directrice générale de Chelsea, pour lui demander de faire un effort pour Kane.

"Nous n'avons jamais eu de liste avec son nom dessus et je ne suis jamais allé voir Marina pour lui dire de l'acheter", a appuyé le coach allemand. Co-leader de Premier League avec Manchester United et Liverpool, son Chelsea défiera le Tottenham de Kane (7e) ce dimanche pour le choc de la cinquième journée (17h30 sur RMC Sport).

