"Je voulais être une légende à Manchester United", les regrets de Schneiderlin sur son passage chez les Red Devils

Dans un entretien au Daily Mail, le milieu de terrain français, Morgan Schneiderlin, actuellement en Australie au Western Sydney Wanderers FC, raconte son expérience décevante avec Manchester United.

Des gros regrets pour Morgan Schneiderlin. A 33 ans, le milieu de terrain se plaît dans sa nouvelle vie, en Australie. Troisième de A-League avec le Western Sydney Wanderers FC, le joueur aux 15 sélections avait néanmoins rêver d'une autre trajectoire. "J’ai conscience que si j’avais joué avec tout mon potentiel, je ne serais pas en Australie en ce moment, confie-t-il jeudi au Daily Mail. Peut-être que je serais encore à Manchester United. Quand j’ai signé, je voulais être une légende là-bas." A l’été 2015, l’ancien joueur de Southampton s’engage avec les Red Devils pour un montant de 35 millions d’euros. Il ne sait pas encore qu’il a déjà vécu les plus belles années de sa carrière avec les Saints.

Car ses 47 apparitions avec MU (un but) avant son départ pour Everton en janvier 2017 n’ont pas marqué les esprits des fans. Et six ans après, cet échec le hante encore : "Ce sera dur jusqu’à la fin de ma vie, avoue-t-il carrément. Mes amis me demandent pourquoi je dis ça. Mais je me connais, je sais ce que je peux apporter. Cette période à Manchester m’a touché pendant une longue période dans ma carrière. J’ai été frustré de ne pas pouvoir apporter tout ce que je pouvais."

"Je ne pensais plus pour moi mais pour plaire à van Gaal"

Les raisons de cet échec, Morgan Schneiderlin les connaît. Il y en a plusieurs mais l’une d’elles s’appelle Louis van Gaal, son ex-coach. "J’étais trop touché par ce qu’il me demandait. Je me suis perdu comme joueur. Sur le terrain, ce n’était pas moi." Tombé dans une période compliquée dans l’histoire du club, qui digérait alors difficilement l’après-Ferguson, l’ancien Strasbourgeois avait peut-être surestimé sa valeur ("J’avais le sentiment d’avoir tout pour être un top joueur mondial").

Il endosse aussi sa part de responsabilité : "Ce n’était pas seulement la faute de l’entraîneur mais aussi de la mienne, dit-il. Je n’avais pas le même rôle qu’à Southampton. Je me sentais limité dans mon jeu. Je sentais qu’il (van Gaal) voulait changer les choses. Je ne pensais plus pour moi mais pour lui plaire. Je voulais tellement bien faire…" Après un transfert à Everton, Schneiderlin a rejoint l’OGC Nice en 2020 avant un départ pour l’Australie cet hiver.