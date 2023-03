Mercato en direct: le plan de Messi avec le PSG... en pensant au Mondial 2026

La fin de saison approche à grande vitesse et le prochain mercato estival aussi. En attendant de savoir qui sera champion et qui se qualifiera pour la Ligue des champions, les clubs européens préparent déjà leur recrutement. Les futurs de plusieurs stars, libres à la fin du mois de juin, déchaînent également les passions. Toutes les infos et rumeurs de transfert sont à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

AC Milan: accord pour la prolongation de Giroud Selon Sky Sport Italia, les conseillers d'Olivier Giroud (36 ans) ont trouvé un accord avec les dirigeants de l'AC Milan pour une prolongation du contrat d'un an de l'attaquant français. Ce dernier devrait toucher un salaire de 3,8 millions d'euros sur un an, sans compter les bonus.



PSG: Messi parti pour prolonger avant de filer en MLS ? Libre en juin prochain, Lionel Messi déchaîne toujours autant les passions. Si le Barça rêve de faire revenir 'La Pulga', l'optimisme n'est pas vraiment de mise en Espagne. Selon les éléments relayés par le journal Marca, la star argentine aurait décidé de prolonger l'aventure une saison de plus au Paris Saint-Germain avant de partir en MLS en 2024. Lionel Messi voudrait ainsi jouer une année supplémentaire en Europe avant de s'exiler aux Etats-Unis et d'y préparer le Mondial 2026 où il voudrait défendre son titre avec l'Albiceleste.



Bielsa bientôt de retour sur un banc prestigieux ? Selon la presse argentine, Marcelo Bielsa est tout proche de prendre les rênes de la sélection uruguayenne en remplacement de Diego Alonso, qui a quitté son poste après la dernière Coupe du monde au Qatar. L'ancien entraîneur de Leeds et de l'OM est sans poste depuis février 2022. >> Plus d'explications par ici



Luis Enrique a rompu le silence quatre mois après son départ de la sélection espagnole, suite à l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le technicien a confié vouloir entraîner en Angleterre et a balayé le poste du Brésil alors que son nom a recemment été cité du côté de Manchester City pour l'après-Guardiola.



Bonjour à tous, La saison n'est pas encore teminée que les clubs s'activent déjà pour préparer la campagne 2023-2024. Au PSG et à Barcelone, l'avenir de Lionel Messi enflamment déjà les discussions alors que la star argentine n'est pas sûre de prolonger l'aventure en Ligue 1. En Premier League, on attend avec impatience de savoir si Jude Bellingham acceptera de rentrer en Angleterre. Du côté du Real Madrid et de l'Espagne, on scrute avec attention la situation de Carlo Ancelotti qui pourrait rapidement rencontrer les dirigeants du foot brésilien afin de discuter d'une arrivée sur le banc de la Seleçao. >> La séance de rattrapage c'est par ici