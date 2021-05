L’ancien joueur de Manchester United Antonio Valencia prend sa retraite

Joueur et capitaine de Manchester United entre 2009 et 2019, Antonio Valencia a annoncé mercredi qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison, à 35 ans. L’Equatorien a expliqué qu’il aurait aimé repousser cette décision, mais que son corps ne tient plus. Il terminera donc sa carrière à Queretaro, club du championnat mexicain.

A 35 ans, l’ancien mancunien Antonio Valencia a annoncé mercredi qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison. "Je ne pensais pas que ce moment allait si vite arriver mais mon corps m'a demandé de le faire", a-t-il écrit dans un communiqué publié sur Twitter. Antonio Valencia évoluait cette saison à Queretaro, club du championnat mexicain.

Capitaine de l'Equateur (98 sélections), il a joué la majeure partie de sa carrière à Manchester United (2009-2019). L'ex-arrière droit, qui a disputé deux Coupe du monde (2006 et 2014), a également joué en Espagne, pour Villarreal et le Recreativo Huelva, mais aussi pour Wigan, en Angleterre. Avec les Red Devils, il a remporté deux titres de Premier League (2011 et 2013) et une Ligue Europa (2017).

"Je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu à Old Trafford"

Sur Twitter, il s’est spécialement adressé aux supporters de Manchester United : "J'ai joué en Espagne, puis je suis venu dans ce qui est devenu ma deuxième maison: l'Angleterre. Wigan a été une expérience unique, puis Dieu m'a donné l'opportunité de rejoindre Manchester United. Je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu à Old Trafford. Je n'oublierai jamais chaque but, chaque trophée et les merveilleux fans." Capitaine de United lors de la victoire en finale de Ligue Europa contre l'Ajax, il a ensuite porté le brassard à la suite du départ de Wayne Rooney, parti cet été-là.

En fin de contrat avec United en 2019, il retournera ensuite pendant un dans son pays natal pour porter les couleurs du LDU Quito, avant de tenter une dernière aventure au Mexique. Ses anciens coéquipiers Ander Herrera ou Rio Ferdinand, lui ont rendu un hommage appuyé.