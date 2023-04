Manchester United: blessé, Varane pourrait manquer la fin de saison

Selon les informations du média britannique The Daily Mirror, Manchester United craignerait que Raphaël Varane ne manque le reste de la saison en raison d'une blessure à la cheville. Le défenseur français avait quitté prématurément le terrain lors du quart de finale aller de Ligue Europa face au Séville FC (2-2).



Une saison déjà terminée? Selon le Daily Mirror, Manchester United craignerait que Raphaël Varane ne manque le reste de la saison en raison d'une blessure à la cheville. Le défenseur français était sorti sur blessure à la mi-temps du quart de finale aller de l'Europa League contre Séville (2-2) à Old Trafford la semaine dernière.

Des scanners moins bons que prévu

Manchester United menait alors 2-0 mais a concédé deux buts contre son camp en fin de match pour arracher le match nul 2-2, avant d'être battu 3-0 au match retour en Espagne et d'être éliminé 5-2 sur l'ensemble des deux matches. Suite à sa blessure, Raphaël Varane a manqué le match de Premier League face à Nottingham puis le quart retour. Il sera aussi absent pour la demi-finale de FA Cup contre Brighton ce dimanche (17h30).

Selon le Mirror, le Français a passé des scanners de sa cheville après que l'enflure initiale se soit résorbée et le verdict serait qu'il pourrait manquer jusqu'à six semaines. Si c'est le cas, il est presque certain qu'il ne jouera plus avec United cette saison, le dernier match de championnat étant prévu le 28 mai contre Fulham.

Une charnière expérimentale Shaw-Lindelof contre Brighton

Cette nouvelle est un coup dur pour le manager Erik ten Hag, dont l'équipe se bat toujours pour la FA Cup et pour terminer dans les quatre premiers et s'assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. L'absence de Varane sera d'autant plus ressentie que son coéquipier Lisandro Martinez, défenseur central de premier choix, a lui aussi été écarté pour le reste de la saison en raison d'une blessure au métatarse.

Le coach néerlandais pourrait être contraint de s'appuyer sur une charnière Harry Maguire et Victor Lindelof en défense centrale jusqu'à la fin de la saison. Face à Brighton ce dimanche, l'international anglais est même suspendu et pourrait être remplacé par Luke Shaw dans l'axe, lui-même tout juste revenu de blessure. Mais le staff de United espèrerait toujours que Varane soit de retour à temps pour la finale de la FA Cup le 3 juin, s'ils battent l'équipe de De Zerbi.

"Nous sommes dans le même bateau"

Avant le match à Wembley contre les Seagulls, Ten Hag a admis que plusieurs stars jouaient leur avenir au club. "Je pense que nous jouons toujours notre avenir, en tant que joueurs professionnels. Chaque match est un test, chaque saison est un test et vous devez gagner le droit de porter le maillot. Mais aussi pour moi en tant que manager. Sur ce point, nous sommes dans le même bateau."

"Mais je pense que nous faisons d'énormes progrès. Nous avons acquis de l'expérience, mais il nous reste encore du chemin à parcourir. Nous devons donc faire un pas en avant et ce qui est bien, c'est que dimanche est la prochaine occasion. C'est une grande opportunité, c'est la demi-finale de la FA Cup".