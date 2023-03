Manchester United: Weghorst obligé de se justifier après avoir touché l'écusson de Liverpool à Anfield

Wout Weghorst a répondu aux critiques de supporters de Manchester United, mécontents de l'avoir vu toucher l'écusson de Liverpool avant la défaite 7-0 à Anfield.

Forcément, après un 7-0, ces images passent mal. De nombreux supporters de Manchester United ont exprimé leur mécontentement concernant une vidéo tournée avant le coup d'envoi du match à Anfield contre Liverpool. Elle montre Wout Weghorst toucher un panneau avec l'écusson de Liverpool et la mention "This is Anfield". Un geste effectué par tous les joueurs des Reds. La polémique a contraint l'attaquant néerlandais à réagir.

Weghorst dit avoir voulu perturber Van Dijk

"Normalement, je ne réagis pas à l'actualité, mais pour cette fois ça vaut le coup parce que vous, fans de Manchester United, êtes très importants pour moi. Alors je veux apporter des clarifications sur la vidéo qui circule. Comme en équipe nationale, je sais que Virgil (van Dijk) touche toujours ce panneau. Et ma seule intention était de l'en empêcher et de l'énerver avant le match", a écrit mardi Wout Weghorst sur Instagram.

"Quand j'étais enfant, j'ai toujours supporté le FC Twente. Et en tant que footballeur, Manchester United. Mon implication pour ce club incroyable ne peut jamais être remis en question. Dimanche, c'était un jour terrible pour nous tous. On fait tout pour remettre les choses dans l'ordre dans les prochaines semaines. On va rebondir ensemble et accomplir nos objectifs cette saison", a-t-il conclu.

Wout Weghorst était titulaire lors de la déroute des Red Devils à Anfield. L'attaquant néerlandais, 30 ans, a rejoint le club en janvier dernier dans le cadre d'un prêt accordé par Burnley jusqu'à la fin de la saison. Son bilan actuel est d'un but et trois passes décisives en 14 matchs.