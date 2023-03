EN DIRECT - Liverpool-Manchester United: un choc à enjeu pour les places européennes

Coup d'envoi à 17h30

C'est le choc entre les deux plus grandes équipes d'Angleterre : Liverpool et Manchester United. Au classement, ce n'est que le 6e qui reçoit le 3e, mais l'enjeu est là quand même. Les Reds peuvent passer provisoirement devant Newcastle et mettre la pression sur Tottenham dans la lutte pour le Top 4. Les hommes de Ten Hag, eux, doivent gagner pour rêver encore un peu du titre et ne pas laisser filer trop loin le duo Arsenal-City. Coup d'envoi à 17h30 à Anfield.