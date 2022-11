Premier League: après Newcastle, l'Arabie saoudite veut se positionner sur les rachats de Manchester United ou Liverpool

Le ministre des Sports de l'Arabie saoudite souhaite, comme il l'a fait savoir à Sky Sports, que des investisseurs du royaume rachètent Manchester United ou Liverpool, mis en vente par leurs propriétaires respectifs. Et ce même si le pays, via son fonds d'investissement public, détient déjà Newcastle.

Les Magpies, c'est bien. Les Reds Devils ou les Reds, c'est mieux. L'Arabie saoudite s'intéresse à Manchester United et à Liverpool, dont les propriétaires sont à l'écoute d'offres de rachat. Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministre saoudien des Sports, explique dans une interview à Sky Sports qu'il souhaite que des investisseurs du royaume se positionnent sur ces deux clubs.

"J'espère, s'il y a des investisseurs et que les chiffres sont là, qu'ils pourront faire affaire. Le secteur privé du royaume pourrait aider", a déclaré le prince saoudien, dans cet entretien dévoilé jeudi.

"La Premier League est le meilleur championnat du monde. Tout le monde regarde la Premier League. C'est le championnat le plus regardé et il y a des fans inconditionnels de ces équipes dans le royaume. Ce serait donc un avantage pour tout le monde", a-t-il ajouté.

Manchester United vaudrait 5,8 milliards d'euros

L'Arabie saoudite a fait son entrée la saison dernière dans le football anglais, avec le rachat opéré par son fonds souverain de 80% des parts de Newcastle United. Le club du nord de l'Angleterre occupe actuellement la 3e place du championnat anglais. Cette fois, un potentiel rachat se ferait via des fonds privés, et non le fonds d'investissement public du pays, même si les deux sont souvent liés.

Selon les analystes, c'est une somme colossale de 5,8 milliards d'euros que pourrait rapporter Manchester United à ses propriétaires américains en cas de vente. Les frères Glazer, qui avaient acheté le club en 2005, ont fait part en début de semaine de leur projet de cession. Avant eux, Fenway Sports Group a confirmé vouloir réaliser un gros profit avec une revente de Liverpool.