Liverpool: les propriétaires des Reds mettent le club en vente

Selon le média britannique The Athletic, le groupe FSG (Fenway Sports Group), propriétaire de Liverpool, a décidé de mettre le club en vente. L'appel d'offres est ouvert, alors qu'une présentation commerciale complète a été réalisée pour les parties intéressées par un rachat.

Qui sera le prochain patron de Liverpool? La question se pose alors que les propriétaires du club de la Mersey ont décidé de mettre en vente les vice-champions d'Angleterre. C'est en tout cas ce que rapporte le média britannique The Athletic ce lundi.

Vers un rachat imminent des Reds?

Fenway Sports Group (FSG), propriétaire américain des Reds depuis 2010, et John W. Henry, son principal actionnaire, ont en effet décidé d'ouvrir le club à des offres de rachat. Une présentation commerciale complète a été réalisée pour les parties intéressées tandis que les banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley ont été retenues pour assister les détenteurs du club dans leur processus de vente.

Motivé par des "offres attrayantes" et alors qu'un certain nombre de consortiums de milliardaires seraient intéressés par le club, FSG - propriétaire de la franchise de baseball des Red Sox de Boston - a pour autant précisé qu'aucun accord n'avait pour le moment été conclu. Et s'il a lieu, celui-ci sera "dans le meilleur intérêt de Liverpool" précise le groupe dans un communiqué adressé à The Athletic.

"FSG a fréquemment reçu des manifestations d'intérêt de la part de tiers souhaitant devenir actionnaires de Liverpool. FSG a déjà déclaré que, dans les bonnes conditions, nous envisagerions de nouveaux actionnaires si c'était dans l'intérêt de Liverpool en tant que club. FSG reste pleinement concerné par le succès de Liverpool, sur et en dehors du terrain."

En mai 2022, Forbes évaluait Liverpool à 4,45 milliards de dollars. Plus tôt cette année, Chelsea a été vendu au propriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, contre 4,5 à 5 milliards d'euros. FSG espèrerait ainsi obtenir un prix au moins équivalent, alors que les spécialistes semblent s'accorder autour d'un montant escompté de 5 milliards de dollars.

L'an passé, John W. Henry s'était publiquement adressé aux fans pour s'excuser d'avoir tenté d'intégrer les Reds au projet de Super League. Cette objection des supporters aurait, peut-être, été le point de départ quant à la réflexion de se séparer du club, d'autant plus que FSG semble déterminé à l'idée d'investir sur une équipe NBA à Las Vegas, dans le projet d'expansion de la ligue nord-américaine de basketball.