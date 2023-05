Premier League: coup dur pour Arsenal, fin de saison pour William Saliba

Blessé au dos depuis le mois de mars, le défenseur français d’Arsenal, William Saliba (24 ans), manquera la fin de saison annonce jeudi The Athletic.

Coup dur pour Arsenal. Comme les Gunners le craignaient, ils devront se passer des services de William Saliba jusqu’à la fin de la saison annonce The Athletic. Le défenseur central s’est blessé au dos le 16 mars lors du match de Ligue Europa face au Sporting. Une blessure sérieuse qui va le priver des trois dernières rencontre de Premier League face à Brighton, Nottingham Forest et Wolverhampton. Une mauvaise nouvelle alors que les Londoniens peuvent encore rêver du titre de champion. Présent dans l'équipe-type de la saison de Premier League, le Français de 24 ans avait été l'un des acteurs majeurs du splendide début de saison d'Arsenal.

Saison terminée aussi pour Zinchenko

Déjà privé des matchs face au Danemark et à l'Irlande avec les Bleus, William Saliba (8 sélections) devrait aussi manquer les deux rencontres de l’équipe de France face à Gibraltar et la Grèce les 16 et 19 juin prochain dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.

Saison terminée aussi pour le latéral ukrainien Oleksandr Zinchenko. L’ancien joueur de Manchester City souffre d’une blessure au mollet. Arsenal compte un point de retard sur les Citizens, lesquels ont un match en plus à disputer.