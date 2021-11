Premier League: en plein "rêve", Tuchel espère rester longtemps à Chelsea

Opposé à Burnley ce samedi (à 16h), Chelsea a l’occasion de conforter un peu plus sa place de leader. En conférence de presse, Thomas Tuchel a confié espérer rester encore un long moment chez les Blues, où il fait l’unanimité depuis son arrivée en 2020.

Après avoir été démis de ses fonctions à l'hiver 2020 par le PSG, Thomas Tuchel a formidablement rebondi en succédant à Frank Lampard à Chelsea. Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, l’entraîneur allemand voit son équipe dominer la Premier League avec une place de leader.

Confronté à Burnley ce samedi (à 16h), l’ancien coach de Dortmund a été interrogé en conférence de presse sur ses intentions pour l’avenir: "La qualité et les résultats sont les plus importants, sinon nous n’avons aucune chance de rester. Si vous avez cela et si vous vous sentez heureux et si le club et le manager établissent une relation de confiance, comme c’est le cas à Liverpool, Manchester City et bien sûr à Burnley, cela peut être une réussite". Tuchel a aussi réaffirmé sa volonté de rester chez les Blues: "Je ferai de mon mieux pour rester le plus longtemps possible car j’aime où je suis."

"Je me rappelle constamment que je peux être renvoyé"

Malgré la bonne passe du leader de Premier League, l’Allemand sait qu’en cas de mauvais résultats sa place pourrait être menacée un jour: "Personnellement, je ne vis pas dans la peur et je me rappelle constamment que je peux être renvoyé".

Même si ce risque existe comme pour tous les managers, Tuchel compte bien profiter des bons moments qu’il vit au sein du club londonien: "C’est un cadeau, et je vis vraiment mon rêve. Espérons que cela durera encore des années, des semaines, des mois, peu importe".

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres