Premier League: Eriksen acclamé par les supporters de Brentford pour sa présentation

S’il n’a pas encore fait ses premiers pas avec le maillot de Brentford, Christian Eriksen a déjà le public dans sa poche. Présenté sur la pelouse avant le match contre Crystal Palace en Premier League, le milieu danois a été chaudement applaudi par son nouveau public.

Engagé par Brentford pour les derniers mois de la saison, Christian Eriksen n’a pas encore pu faire ses grands débuts avec son nouveau club. En attendant que l'évènement, le milieu offensif a été présenté aux supporters avant la rencontre de Premier League face à Crystal Palace.

Après avoir frôlé la mort lors de l’Euro 2020 avec le Danemark, Eriksen retrouve une vie normale, malgré le port d’un défibrillateur cardiaque. Un appareil l’ayant contraint à résilier son contrat avec l’Inter Milan, puisqu’il est interdit de jouer avec en Serie A. Face à son nouveau public, le Danois a eu droit à des applaudissements très très nourris. Les fans du 14e de Premier League sont d’ailleurs déjà nombreux à s’être procuré un maillot floqué à son nom.

Eriksen veut "retrouver son meilleur niveau"

Avant de renouer avec le terrain, Eriksen a confié auprès de la BBC son impatience de goûter à nouveau aux joies de la compétition: "Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas retrouver mon meilleur niveau. Plus je me rapprocherai d’un match et plus cela semblera évident pour moi: être dans un stade, dans un match, pour en ressentir toute l’émotion et l’adrénaline." Le monde du football attend maintenant le grand retour de celui qui s’est entretenu physiquement avec l'Ajax Amsterdam, durant sa période sans jouer.