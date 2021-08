Premier League: les clubs vont retenir les internationaux des pays présentant un risque sanitaire

Selon le Times, les clubs de Premier League s'organisent afin de retenir leurs joueurs étrangers lors de la trêve internationale à venir, au vu des nouvelles restrictions sanitaires en Angleterre.

Le Royaume-Uni a serré la vis et la Premier League va encore une fois devoir faire front. En Angleterre, de nouvelles restrictions sanitaires obligent les individus revenant d’une liste d’une soixantaine de pays "à risque" à observer une semaine de quarantaine à leur retour. La mesure concerne également les footballeurs, alors que dix jours de trêve internationale se profilent sur le calendrier. L’ensemble des clubs du championnat anglais doit tenir une réunion de crise pour s’accorder sur le même mot d’ordre: ne libérer aucun de leurs joueurs.

L’information a été révélée par le Times, qui estime que les meilleurs joueurs internationaux pourraient rater six matchs de championnat au cours des deux prochains mois. Jusqu’à soixante joueurs seraient concernés, puisque des grandes nations telles que le Brésil, l’Égypte, l’Uruguay ou l’Argentine figurent sur la "liste rouge" du gouvernement. A l'issue de la réunion, les clubs aimeraient aussi savoir s’il est possible de mettre en place une exception pour les footballeurs, même si rien n’a été annoncé pour le moment.

Liverpool et City l'ont déjà officialisé

Avant même la tenue de la réunion entre les clubs, Liverpool et Manchester City, deux des locomotives du championnat, ont déjà annoncé qu’ils ne libéreraient pas leurs stars pour les rencontres de la semaine prochaine. La sélection brésilienne devrait être la plus touchée, puisqu’elle est privée d’Alisson, Fabinho et Roberto Firmino, du côté des Reds, et d’Ederson et Gabriel Jesus du côté des Skyblues.

Pour la Seleçao, ça ne devrait pas avoir de conséquences dramatiques, puisqu’elle est largement en tête des éliminatoires sud-américaines de la Coupe du monde. Mais pour l’Égypte, qui entame ses qualifications africaines contre l’Angola et le Gabon, l’absence de Mohamed Salah pourrait être bien plus problématique.