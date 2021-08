Brésil: Neymar convoqué pour les éliminatoires de septembre

Comme Marquinhos, Neymar a été convoqué par son sélectionneur Tite pour les trois matchs du Brésil début septembre, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022.

Il n'a pas encore repris la compétition avec le PSG mais Neymar s'apprête déjà à repartir au Brésil, quelques semaines après sa défaite en finale de Copa America face à l'Argentine. Le numéro 10 parisien fait partie de la liste dévoilé ce vendredi par son sélectionneur Tite.

Le calendrier pointé du doigt

Trois matchs sont au programme pour la Selecao, dans un calendrier dénoncé par les ligues professionnelles de football des principaux championnats. Au lieu de deux rencontres initialement prévues, trois journées sont programmées les 2, 5 et 9 septembre et autant en octobre, pour rattraper les 5e et 6e journées reportées en mars, en raison du refus des clubs européens de laisser partir leurs joueurs en sélections.



Face aux restrictions sanitaires du moment, ils craignaient la quarantaine obligatoire qu'auraient dû respecter les joueurs à leur retour sur le Vieux Continent, qui était alors au coeur de la vague épidémique. Mais la situation sanitaire mondiale n'ayant que très peu évolué, les mêmes craintes animent les principaux clubs européens, pourvoyeur de la majorité des stars sud-américaines.



Vendredi, les ligues professionnelles de football ont regretté l'extension par la FIFA des fenêtres internationales car les joueurs "manqueront des matches avec leur club, soit en raison d'une quarantaine, soit en raison de la modification du calendrier international".

Avec Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves et les Lyonnais

Le World Leagues Forum, représentant 40 ligues professionnelles dont les instances française (LFP), anglaise (Premier League) et espagnole (LaLiga), a annoncé soutenir "les clubs qui refuseront de libérer leurs joueurs et les joueurs qui refuseront de se rendre en équipe nationale".

Autour de Neymar, Tite a convoqué ses traditionnels cadres: Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva, Casemiro, Roberto Firmino ou Gabriel Jesus. Cinq des champions olympiques à Tokyo ont été appelés, dont le vétéran Dani Alves (Sao Paulo) et le Lyonnais Bruno Guimarães qui retrouvera son coéquipier, Lucas Paqueta.



Le 2 septembre, le Brésil, leader invaincu, se rendra au Chili (7e) dans le cadre de la neuvième journée et accueillera trois jours plus tard l'Argentine (2e) pour le clasico sud-américain contre l'Argentine qui sera le premier affrontement entre les nouveaux partenaires du PSG, Neymar et Leo Messi.



Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni doit annoncer d'ici dimanche sa sélection autour de son capitaine. Ce match de la 5e journée sera aussi la revanche de la finale de la Copa America remportée en juillet par l'Argentine, le premier titre pour Messi avec l'Albiceleste. Le 9 septembre, le Brésil recevra la lanterne rouge, le Pérou à Recife (10e journée).

La liste de Tite:



Gardiens: Alisson (Liverpool, ENG), Ederson (Manchester City, ENG), Weverton (Palmeiras, BRA).



Défenseurs: Dani Alves (Sao Paulo, BRA), Danilo (Juventus, ITA), Alex Sandro (Juventus, ITA), Guilherme Arana (Atlético Mineiro, BRA), Eder Militao (Real Madrid, ESP), Lucas Veríssimo (Benfica, POR), Marquinhos (Paris SG, FRA), Thiago Silva (Chelsea, ENG)



Milieux: Casemiro (Real Madrid, ESP), Bruno Guimaraes (Lyon, FRA), Claudinho (Zenith Saint Petersbourg, RUS), Everton Ribeiro (Flamengo, BRA), Fabinho (Liverpool, ENG), Fred (Manchester United, ENG), Lucas Paqueta (Lyon, FRA)



Attaquants: Roberto Firmino (Liverpool, ENG), Gabriel Barbosa (Flamengo, BRA), Gabriel Jesus (Manchester City, ENG), Mateus Cunha (Hertha Berlim, ALL), Neymar (Paris SG, FRA), Raphinha (Leeds United, ENG), Richarlison (Everton, ENG)