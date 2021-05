Premier League: Manchester United-Leicester en direct

10 changements pour Manchester United

Ole-Gunnar Solskjaer ne joue plus grand chose en championnat, la deuxième place de Manchester United était quasiment assurée et le titre inatteignable. A deux semaines de la finale de la Ligue Europa, l'entraîneur norvégien fait donc tourner et opère 10 changements par rapport au match de dimanche contre Aston Villa. Pogba, Fernandes, Cavani, McTominay, Wan-Bissaka, Lindelof et Shaw sont laissés au repos, alors que Maguire est forfait.