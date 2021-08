Premier League: suivez Liverpool-Chelsea en direct

Grosse affiche entre Liverpool et Chelsea ce samedi à l'occasion de la 3e journée de Premier League. Qui sortira vainqueur de ce choc entre les Blues de Tuchel et les Reds de Klopp? Réponse à partir de 18h30 sur RMC Sport 1 et dans notre live commenté.

Lukaku est bien là Titulaire et buteur face à Arsenal la semaine dernière pour sa première, quelques jours seulement après son arrivée, Romelu Lukaku est reconduit par Tuchel. Le buteur belge arrive avec le plein de confiance pour faire mal à Liverpool, alors qu'il est resté quatre ans chez le rival, Everton. Elliott enchaîne Titulaire lors du dernier match face à Burnley, le jeune Harvey Elliott (18 ans) est à nouveau titularisé par Klopp. Il s'apprête à connaître déjà sa 12e apparition avec les Reds. Pour le reste, pas de surprise majeure dans le onze avec le trio Mané-Salah-Firmino évidemment aligné en attaque. La compo des Reds Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Elliott - Mané, Salah, Firmino Remplaçants: Kelleher, Konaté, Alcantara, Keita, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Jota, Tsimikas Le onze de Chelsea Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - James, Jorginho, Kanté, Alonso - Mount, Lukaku, Havertz Remplaçants: Kepa, Chilwell, Chalobah, Silva, Kovacic, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Zyiech, Werner Premier test pour Tuchel et Klopp Pendant que les Blues ont écarté Crystal Palace (3-0) et un faible Arsenal (2-0), les Reds se sont défaits, sur le même score, de Norwich (3-0) puis Burnley (2-0). Liverpool compte donc également deux victoires sans encaisser de but mais s'apprête à recevoir une équipe gonflée à bloc par l'arrivée déjà décisive de Lukaku. Une affiche à suivre sur RMC Sport 1 >> Abonnez-vous à RMC Sport pour vivre en intégralité la saison 2021-2022 de Premier League Gros choc à venir Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct le duel tant attendu ce week-end en Premier League. Liverpool reçoit Chelsea, deux équipes ayant gagné sans difficulté leurs deux premiers matchs, à l'occasion de la 3e journée de championnat. Coup d'envoi à 18h30.