Usain Bolt révèle le seul joueur de Manchester United capable de le battre sur un sprint

Avant de disputer un match de charité dimanche à Old Trafford, Usain Bolt, légende du sprint et recordman du 100m, a dévoilé le nom du seul joueur de Manchester United capable, selon lui, de le battre sur... 20m.

Personne n’est plus rapide qu’Usain Bolt. Si "la Foudre" a pris sa retraite depuis 2017, aucun athlète ne lui chipé son record du monde du 100m (9''58) décroché le 19 août 2009 lors des championnats du monde d’athlétisme de Berlin. Après les pistes, la légende jamaïcaine aujourd’hui âgée de 36 ans aurait aimé se reconvertir dans le football.

Mais à l’image de son essai infructueux au Borussia Dortmund, Bolt devra se contenter de matchs de prestige. Ce sera encore le cas dimanche. Usain Bolt sera le capitaine d’une sélection mondiale lors du Soccer Aid, une rencontre de charité organisée à Old Trafford.

"Sur 20m mais après, fini!"

Manchester United, justement. Le Jamaïcain est un fervent supporter des Red Devils. Usain Bolt connaît très bien le club pour se rendre régulièrement à Carrigton, le centre d’entraînement des Mancuniens. Proche des joueurs, il a pu constater que l'un d'entre eux était particulièrement rapide: Marcus Rashford.

Interrogé par Talksport, Bolt a confirmé que l’attaquant mancunien était le seul susceptible de le battre sur 20 yards, soit environ 20 mètres. "Rashford est très rapide au démarrage et a une belle pointe de vitesse. Je lui ai dit: "Tu pourrais probablement me battre sur 20m mais après, fini!". Une référence à ses départs parfois moyens, même sur ses courses les plus mythiques. Un joli compliment pour l’international anglais a bouclé une saison très réussie: 20 but et 11 passes décisives en 56 matchs.