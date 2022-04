RMC Sport débarque sur Twitch avec une quotidienne et des matchs en direct

RMC Sport lance sa chaîne, en accès libre et gratuit, en partenariat avec Twitch. Y sont désormais proposés: une quotidienne de 17h à 21h et sept jours sur sept, des événements spéciaux et la diffusion de matchs et de combats MMA.

C'est le grand jour: RMC Sport lance officiellement sa chaîne en partenariat avec Twitch, en accès libre et gratuit. Et il y a du lourd: une quotidienne sept jours sur sept - intitulée "Le 7/7" à regarder tous les jours entre 17h et 21h ; des lives événementiels avec des breaking news, conférence de presse et autres infos ; la diffusion de matchs de football et de combats de MMA.

Le programme RMC Sport sur Twitch © RMC Sport

RMC Sport devient ainsi le premier média français à diffuser chaque semaine sur Twitch, des événements de football et de MMA ainsi qu'une quotidienne de sport en streaming.

La communauté Twitch pourra ainsi découvrir l'expertise et le savoir-faire de RMC Sport, à travers la diffusion en clair d'un échantillon de nombreux événements sportifs que propose le Bouquet RMC Sport.

>>> venez nous rejoindre sur Twitch en cliquant ici

Les prochains événements diffusés en direct sur Twitch:

Coupes d'Europe - matchs aller - jeudi 7 avril

- 18h45: UEFA Europa Conference League: Feyenoord-Slavia Prague

- 21h: UEFA Europa League: Braga-Rangers

Coupes d'Europe - matchs retour - jeudi 14 avril

- 18h45: UEFA Europa Conference League: PSV Eindhoven-Leicester

- 21h: UEFA Europa League: Rangers-Braga

Et tous les jours, notre quotidienne "Le 7/7" de 17h à 21h! Rendez vous sur la chaîne Twitch RMC Sport.