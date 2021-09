Sénégal: Abdou Diallo fou de joie après son premier but en sélection

Abdou Diallo a profité de la victoire du Sénégal face au Togo, mercredi en éliminatoires du Mondial 2022 (2-0), pour inscrire le premier but de sa carrière avec les Lions de la Téranga. Un moment fort pour le défenseur du PSG.

Un visage radieux, un sourire euphorique et une course désordonnée. Abdou Diallo a vécu un grand moment lors de la victoire du Sénégal face au Togo, mercredi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (2-0). Après l’ouverture du score de Sadio Mané, le défenseur du PSG a scellé la victoire des Lions de la Téranga d’une reprise opportuniste dans la surface (81e). Une lourde frappe sous la barre que le joueur de 25 ans a célébrée sans retenue au stade Lat-Dior de Thiès (à l’ouest du Sénégal).

Ravi de ce premier but pour sa quatrième sélection avec son pays d’origine, le natif de Tours, ancien capitaine de l’équipe de France Espoirs, a traversé tout le terrain pour aller communier avec les remplaçants et le staff. Sous l’œil approbateur du sélectionneur Aliou Cissé. Un beau moment de joie qui restera sans doute gravé dans la mémoire de Diallo. De quoi lui donner de l’assurance pour la suite de sa carrière internationale. A commencer par un déplacement au Congo mardi prochain (18h).

Une grosse concurrence au PSG

En attendant, les finalistes de la CAN 2019 se retrouvent en tête d’un groupe H également composé de la Namibie. Abdou Diallo, lui, poursuit sur sa lancée après avoir disputé les cinq premiers matchs de la saison du PSG (Trophée des champions et Ligue 1). En tant que latéral gauche. Avec une passe décisive à la clé.

Mais le recrutement de Nuno Mendes, prêté avec option d’achat par le Sporting, et le retour imminent de Juan Bernat à la compétition pourrait l’amener à se retrouver plus souvent sur le banc. Sachant que les places s’annoncent chères aussi en défense centrale avec la présence de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Thilo Kehrer.