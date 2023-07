Serie A: les supporters de l'Inter Milan mécontents de l'arrivée de Juan Cuadrado

Certains supporters de l'Inter Milan ont profité de la visite médicale de Juan Cuadrado pour manifester leur mécontentement, par rapport à sa signature imminente. Ils lui reprochent son passé sous les couleurs de la Juventus, mais aussi les actions hostiles envers certains joueurs intéristes.

''Jusqu'à présent, tu as tout fait pour te faire haïr, si c'est autre chose que tu veux, c'est à toi de prouver.'' Le message est clair, et vise directement Juan Cuadrado. Certains fans intéristes n'acceptent pas le fait que le Colombien vienne à l'Inter après plus de huit saisons disputées avec le maillot de la Juventus.

Cependant, ce n'est pas l'unique raison qui explique le désamour des fans intéristes envers Cuadrado. D'après la Repubblica, un quotidien italien, les fans de l'Inter aimeraient s'expliquer avec le joueur.

Des tensions avec les joueurs de l'Inter

Lors de la demi-finale aller en Coupe d'Italie entre l'Inter et la Juventus Turin en avril 2023, de grosses tensions avaient déjà éclaté entre Juan Cuadrado, alors joueur bianconeri, et Romelu Lukaku. Le Belge avait fait une célébration, doigt sur la bouche, après avoir subi des insultes racistes. Lukaku avait alors pris un deuxième carton jaune pour une altercation avec des joueurs milanais. Après son expulsion, Juan Cuadrado s'en était pris à Lukaku. Les tensions ne s'étaient pas arrêtées là. Après la fin du match, le Colombien avait également asséné un coup de poing au portier de l'Inter, Samir Handanovic.

L'aventure de Juan Cuadrado à l'Inter commence déjà mal, avant même d'avoir signé officiellement son contrat. Le Colombien aura fort à faire pour avoir les faveurs des supporters de l'Inter.