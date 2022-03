AS Rome: Veretout critiqué pour avoir fêté l’anniversaire de sa femme atteinte du Covid-19

Jordan Veretout a déclenché une vive polémique en Italie. Le milieu de terrain de l’AS Rome a participé à la fête d’anniversaire de sa femme Sabrina, le week-end dernier à Monte-Carlo, alors qu’elle se savait atteinte du Covid-19. Dans la foulée, son club a annoncé un cas positif dans son groupe.

Un comportement irresponsable, égoïste et nombriliste. Les critiques pleuvent au sujet de Jordan Veretout de l’autre côté des Alpes. Le milieu de terrain a déclenché une vive polémique ces dernières heures en Italie. L’international français (5 sélections) a participé le week-end dernier à l’anniversaire de sa femme Sabrina, organisé à Monte-Carlo. Une fête maintenue alors que la jeune femme de 29 ans, enceinte d’un petit garçon, avait contracté le Covid-19. En l’apprenant la veille, le couple a décidé de ne pas annuler la fête, qui a rassemblé des dizaines de convives. Comme si de rien n’était.

Sur son compte Instagram, suivi par plus de 220.000 personnes, Sabrina a assumé son choix en postant une photo d’elle en train de se faire coiffer, avec en commentaire: "Le Covid s’est installé chez moi, mais c’est mon jour". Dans ses stories, Mme Veretout a d’ailleurs partagé plusieurs moments de sa soirée d’anniversaire, sans masques. De quoi déclencher la colère des tifosi de la Roma, qui ont envoyé une pluie de messages hostiles à leur joueur (39 matchs, 4 buts et 9 passes décisives cette saison) et à sa compagne. Cette dernière n’avait rien supprimé ce mardi après-midi.

Veretout poussé vers la sortie cet été?

Jordan Veretout et Sabrina Merlot (son nom de jeune fille) sont en couple depuis une dizaine d’années. Ils se sont rencontrés à l’époque où le milieu de terrain évoluait au FC Nantes. En attendant la naissance de leur premier garçon, ils ont déjà deux filles, prénommées Aalyah et Kaylie. Sabrina a l’habitude de se mettre en scène et de partager leur quotidien sur son compte Instagram (qui a plus de followers que celui de son mari).

Mais cet épisode de Monte-Carlo pourrait laisser des traces. Et pousser l’ancien de la Fiorentina (moins utilisé dernièrement) vers un départ cet été, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024. En début de semaine, l’AS Rome a fait savoir qu'un joueur de l'effectif était positif au Covid-19, sans préciser lequel. Les plus observateurs ont tout de même noté l’absence de trois joueurs à l’entraînement: Leonardo Spinazzola (blessé), Gianluca Mancini (en sélection) et… Jordan Veretout.