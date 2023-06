Mort de Berlusconi: l'artisan du grand Milan, qui a dominé l'Europe du football dans les années 80 et 90

L’ancien Premier ministre italien, Silvio Berlusconi, est mort ce lundi à 86 ans, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire du football avec l’AC Milan, qu’il a mené sur le toit du monde.

Silvio Berlusconi est mort à l’âge de 86 ans, ce lundi à Milan. Une ville qui restera indéfectiblement liée à l’ancien Premier ministre italien, figure de la droite, ancien député et hommes d’affaires dans le bâtiment, puis la télévision. Son souvenir sera éternellement associé à l’AC Milan, club qu’il a sauvé de la faillite en le rachetant à Giussy Farina, le 20 février 1986. Sous ses ordres, le club lombard est ainsi devenu le grand Milan, régnant sur l’Italie et l’Europe du football.

29 titres dont 5 Ligues des champions

Pendant ses 31 ans de présidence (1986-2017), Milan a décroché 29 titres dont cinq Ligues des champions et huit championnats d’Italie (Serie A). Il a aussi accumulé une Coupe d'Italie, sept Super Coupes d'Italie, deux Coupes Intercontinentales, cinq Supercoupes de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs.

Le sulfureux dirigeant, éclaboussé par de nombreuses affaires judiciaires, a vu passer les meilleurs joueurs de chaque génération dans les rangs des Rossoneri entre Frank Rijkaard, Marco van Basten, Kaka, Andrei Schevchenko, Zlatan Ibrahimovic... Il avait quitté Milan en 2017 après avoir vendu le club à des investisseurs chinois (il appartient désormais au groupe américain RedBird capital).

"Je laisse aujourd'hui, après plus de 30 ans, le titre et la charge de président du Milan, avait-il écrit au moment du départ. Je le fais avec douleur et émotion mais en étant conscient que le football moderne implique pour être compétitif au plus haut niveau européen et mondial des investissements et des ressources qu'une famille seule ne peut plus assumer. Je serai toujours le premier tifoso du Milan, l'équipe que mon père m'a appris à aimer quand j'étais enfant."

Celui qui était surnommé "Il Cavaliere" a finalement très peu coupé avec le football puisqu’il a repris le club de Monza quelques mois plus tard en compagnie de son inséparable bras droit, Adriano Galliani. Le duo a réussi à faire passer le club de la Serie C à la Serie A. Impliqué dans plusieurs scandales sexuels au cours de sa vie, Berlusconi avait récemment dérapé en promettant "un car de prostituées" à ces joueurs s’ils battaient certains cadors de Serie A. Son équipe s’est finalement aisément maintenue dans l’élite. Son dernier succès sportif avant de s’éteindre ce lundi des suites d’une leucémie.