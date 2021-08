Serie A 2021/2022 : 15 joueurs U23 méconnus à suivre

Ils sont jeunes, ils sont brillants et ils pourraient bien avoir leur mot à dire lors de cette saison 2021/2022 de Serie A. À l’occasion de la reprise du championnat italien, RMC Sport vous propose de découvrir quinze joueurs U23 méconnus.

Après l’effervescente célébration de la victoire de sa Nazionale à l’Euro, l’Italie est retombée dans son quotidien avec le début de la Serie A. Alors que 12 clubs ont changé d’entraîneur à l’intersaison, le marché des transferts a été plus sage côté joueurs. Durement touchés par les conséquences du Coronavirus, les clubs italiens ont freiné leurs dépenses et leurs investissements. Ce qui ne veut pas dire que le football italien est en crise. Des joueurs phares sont prêts à rugir, tandis que d’autres, bien moins connus et n’évoluant pas toujours dans les grands clubs, s’apprêtent à se montrer aux yeux du monde entier.

Car à chaque saison, son lot de découvertes et de jeunes joueurs qui se révèlent. La saison passée, Scamacca, Raspadori, Ibanez, Lovato, Pobega, Rovella ou encore Damsgaard ont joué un rôle majeur dans leur équipe, ce qui a permis au grand public de les découvrir à l’occasion de l’édition 2020/2021 de la Serie A. C’est au tour d’autres de briller. Voici 15 joueurs à suivre de la classe 2021/2022.

Samuele Ricci - Empoli - 20 ans

Le jeune milieu de terrain d’Empoli est l’un des plus prometteurs d’Italie. Pouvant jouer relayeur (à gauche comme à droite) ou devant la défense (comme lors de la première journée de Serie A), il fait partie des milieux élégants ballon au pied, placés pour améliorer la construction, fluidifier les sorties de balle et sortir de la pression. Avec un gabarit un peu léger, il a développé des mouvements et des habitudes de passe pour fuir le contact. Il lui manque encore un peu de sens tactique et cette première saison en Serie A sera l’occasion pour lui de confirmer les espoirs placés en lui et, qui sait, de pouvoir également ambitionner un club plus huppé, lui qui est suivi par Sassuolo et la Fiorentina notamment.

Giorgio Scalvini - Atalanta - 17 ans

Il n’a pas encore débuté avec l’équipe première de l’Atalanta mais est un grand talent du club lombard. Gian Piero Gasperini a affirmé tout l’été qu’il comptait sur lui dans son groupe élargi pour la saison, au même titre que Piccoli et Del Prato. Homme de base de la Primavera de la saison passée, avec qui il a atteint la finale du championnat, ce défenseur central d’1m94 est athlétique, possède un jeu long de grande qualité, n’hésite pas à porter le ballon pour casser les lignes adverses, au point d’avoir marqué un but contre la primavera d’Ascoli après avoir éliminé 5 adversaires. Son opportunisme devant le but rappelle Gianluca Mancini, lui aussi passé par l’Atalanta. Ce ne sera pas le joueur de cette liste avec le plus de temps de jeu cette année, mais ce n’est pas le moins prometteur, loin de là.

Youssef Maleh - Fiorentina - 23 ans

Auteur d’une très belle saison 2020/2021 à Venise, il avait été recruté par la Fiorentina dès le mois de janvier, avant d’être laissé en prêt dans le club vénitien. Milieu de terrain au pied gauche soyeux, il est dynamique, tonique et actif, se projette beaucoup avec et sans ballon pour offrir des solutions ou sortir au pressing. C’est d’ailleurs sur l’une de ses nombreuses projections que Venise avait égalisé en finale de playoff contre Cittadella, offrant le ticket pour la Serie A à son club. Ce milieu relayeur avait bouclé la saison passée avec 5 buts et 6 passes décisives.

Edoardo Bove - Roma - 19 ans

Il est, avec Zalewski, la belle surprise de la présaison de la Roma. José Mourinho a apprécié son implication et son travail, au point de le récompenser dès la 1e journée en le faisant entrer en deuxième période contre la Fiorentina, alors que Diawara et Villar pouvaient également convenir.

Longuement blessé en première partie de saison dernière, ce milieu technique et agile, travailleur, peut jouer comme relayeur ou en soutien d’un attaquant dans un 4-2-3-1. Avec la Primavera, il se projetait également aux abords de la surface et pouvait finir les actions (vs Lazio, Inter…). À noter sa spéciale sur corner : il se place au premier poteau et dévie souvent les centres vers le but. Il a récidivé cette année en présaison contre Belenenses, trouvant la barre.

Roberto Piccoli - Atalanta - 20 ans

Les supporters de l’Olympique lyonnais s’en souviennent sans doute avec ce doublé inscrit contre le club rhodanien en Youth League (3-3), juste avant que le football ne s’arrête pour cause de pandémie mondiale. Véritable attaquant de surface, il a profité de son prêt à Spezia la saison dernière pour inscrire ses premiers buts dans l’élite du football italien, et de quelle manière : contre la Roma, l’Atalanta et le Napoli notamment, excusez du peu ! Très bon dans le jeu aérien, ce jeune attaquant est apprécié par Gasperini qui aimerait le conserver pour en faire son buteur n°3. Un prêt n’est cependant pas à exclure pour ce garçon puissant et mobile.

Gianluca Gaetano - Napoli - 21 ans

Auteur de 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues avec la Cremonese (Serie B) la saison passée, ce milieu de terrain offensif, pouvant jouer 10 et aussi à l’aise dans le couloir gauche, a bouclé un prêt de 18 mois très concluant, loin de Naples. Sa bonne présaison a suffisamment convaincu Luciano Spalletti pour que l’entraîneur bloque son départ en prêt au début du mercato. Sa situation peut encore évoluer, mais Gaetano est entré à la 70e minute de la première journée contre Venise et a été très actif, récupérant des ballons, se projetant, jouant simple, dans un Napoli à 10 contre 11 depuis la 25e minute. Une première pleine de personnalité.

Davide Frattesi - Sassuolo - 21 ans

Ce milieu de terrain axial formé à la Roma reste sur deux excellentes saisons en Serie B, d’abord à Empoli puis à Monza l’année passée. Son ex-entraîneur Cristian Brocchi a apprécié son évolution et le sent prêt à devenir titulaire en Serie A. Et, en effet, installé comme titulaire dès la présaison dans le milieu à deux avec Maxime Lopez, Davide Frattesi a montré à son club de Sassuolo ses énormes progrès dans l’utilisation du ballon, dans son implication dans le jeu, dans sa liaison avec les autres joueurs, tout en continuant de faire apprécier l’une de ses grandes forces : sa capacité à se projeter avec et sans ballon dans l’espace. Autre qualité prégnante : sa frappe de balle. 12e joueur de Serie B à avoir le plus frappé au but la saison passée, il a marqué à 8 reprises, touchant également 3 fois les montants. Dès la 1e journée, il a su faire apprécier ses qualités. En première période à Vérone, il a ainsi reçu le ballon dans sa propre moitié de terrain, a vu un intervalle libre, a accéléré ballon au pied sur 40 mètres avant de décocher une frappe puissante aux 25 mètres, détournée par le gardien adverse.

Emanuel Vignato - Bologne - 20 ans

Après avoir brillé sous les couleurs du Chievo, Emanuel Vignato a rejoint Bologne l’été dernier et son réservoir de jeunes talents (Schouten, Svanberg, Barrow, Orsolini, Skov Olsen…). Ailier vif, très bon dribbleur (top 25 de Serie A en pourcentage de dribbles réussis) avec des crochets courts efficaces, il a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 1500 minutes de jeu la saison passée (équivalent à 16 matches complets). Toujours en alerte, scannant la position de ses coéquipiers avec une fréquence élevée, il est capable de trouver des lignes de passe très précises pour des joueurs qui arrivent lancés dans la surface, comme en témoignent ses passes décisives contre la Fiorentina et le Torino.

Giulio Maggiore - Spezia - 23 ans

Il est le seul de cette liste à avoir fait une vraie saison complète en Serie A. C’était la saison dernière, avec le promu Spezia. On pourrait résumer ce milieu relayeur avec la formule : quantité et qualité. Gros travailleur et généreux dans les deux phases, il possède également une bonne

technique et a le vice nécessaire pour se faire remarquer en Serie A. Avec le jeu ambitieux de Vincenzo Italiano, il a brillé et a également retrouvé le maillot des Azzurrini à l’occasion de l’Euro U21. Auteur de 6 buts tcc la saison passée, il a su profiter de sa qualité de projection pour finir devant le but.

Nedim Bajrami - Empoli - 22 ans

Un autre joueur d’Empoli dans cette liste ! Le milieu de terrain offensif a connu une saison complète en Serie B, terminant avec 7 buts et 9 passes décisives tcc. Technique, vif et toujours en mouvement, ce numéro 10 de 22 ans est décisif lorsqu’il s’approche du but adverse. Contre la Lazio pour son premier match en Serie A le week-end dernier, il a délivré sa première passe décisive, a vu un tir se fracasser sur la barre et un autre être sauvé sur sa ligne par Luiz Felipe. Le numéro 10 macédonien sera l’une des attractions du promu cette saison.

Yayah Kallon - Genoa - 20 ans

Avec 10 buts et 8 passes décisives (meilleur passeur) en 26 apparitions la saison passée, Yayah Kallon a brillé avec la Primavera du Genoa, au point de lui ouvrir les portes de l’équipe première cet été, après une première apparition en pro lors de la 38e et dernière journée 2020/2021. Âgé de 20 ans, le Sierra Léonais est un gaucher dribbleur, buteur et n’ayant pas froid aux yeux malgré son jeune âge. Son insouciance et sa spontanéité lui offrent des buts venus d’ailleurs, comme contre l’excellente défense de l’Atalanta U19 qu’il a passée en revue l’année dernière, ou contre Pérouse en Coupe d’Italie il y a quelques jours avec une frappe puissante dans la lucarne opposée. Fait peu ordinaire pour un jeune, il est encore meilleur quand monte l’adversité, en témoignent ses buts contre les U19 de l’Atalanta, de la Juve, de la Roma ou encore d’Empoli (champion en fin de saison). Il peut jouer sur l’aile droite ou comme avant-centre mais a quand même tendance à partir du côté droit, comme contre l’Inter il y a quelques jours pour sa première titularisation en Serie A.

Matteo Ruggeri - Salernitana (en prêt de l’Atalanta) - 19 ans

Cet arrière gauche a profité de plusieurs blessures la saison passée pour effectuer ses débuts avec l’équipe professionnelle de l’Atalanta, à la fois en Serie A et en Ligue des champions, à tout juste 18 ans. Encore un peu tendre pour ce niveau de plus en plus exigeant à Bergame, il a été prêté chez le promu de la Salernitana cet été. Excellent contre-attaquant et utile dans le pressing/contre-pressing, il était par exemple le 4e joueur du championnat Primavera en nombre d’interceptions par 90 minutes. Puissant, agressif et doté d’une bonne technique, il possède tout ce qu’aime Gasperini. Sa première saison en Serie A sera très importante.

Tommaso Baldanzi - Empoli - 18 ans

Quel joueur délicieux ! Il est de ces joueurs dont vous tombez amoureux au premier coup d’oeil. Très technique, capable de marquer et faire marquer, excellent dribbleur, il possède toute la panoplie du joueur pouvant évoluer derrière un attaquant de pointe. Auteur de 16 buts et 8 passes décisives dans le championnat Primavera (U19) la saison passée, il a très largement contribué au titre de champion d’Empoli. S’il n’est pas le joueur le plus costaud, il a su montrer qu’il pouvait résister à des duels, à échapper à d’autres duels grâce à sa facilité à se sortir du pressing et à sa bonne anticipation. Sa capacité à accélérer le jeu, à porter le ballon et provoquer ballon au pied, à faire les courses sans ballon pour accompagner les actions qui se développent sur les côtés, en font un joueur qui fait progresser le jeu vers le but adverse. Avec l’Albanais Asllani un cran en-dessous de lui, il a régalé tous les observateurs la saison passée.

Matteo Cancellieri - Hellas Verona - 19 ans

Après avoir passé 10 ans dans les équipes de jeunes de la Roma, Matteo Cancellieri a rejoint l’Hellas Vérone en 2020 dans le cadre du transfert de Marash Kumbulla à la Roma. Le jeune ailier italien a une sculpture musculaire à faire pâlir Cristiano Ronaldo. Il s’est rapidement mis en action à Vérone et a accumulé les bonnes prestations avec l’équipe réserve. Auteur de 15 buts et 7

passes décisives en seulement 18 matches de championnat la saison passée (Primavera-2), il était titulaire contre Catanzaro en Coupe d’Italie et a effectué une bonne entrée contre Sassuolo à la mi-temps de la première journée de Serie A. Il n’a mis qu’une minute pour montrer ses qualités. Lancé côté droit, il a repiqué plein axe avant de lancer parfaitement - du gauche et dans l’espace - Zaccagni qui a buté sur Consigli, le portier de Sassuolo. Cet ailier droit, gaucher, va très vite et a déjà bien assimilé le travail défensif qui lui est demandé par son entraîneur, Eusebio Di Francesco.

Martin Satriano - Inter - 20 ans

Arrivé à l’Inter en janvier 2020, le buteur uruguayen a subi de plein fouet l’arrivée du Coronavirus en Europe. Une fois les compétitions relancées, il a su montrer l’étendue de ses qualités avec 12 buts marqués et 4 passes décisives la saison passée. C’est un buteur opportuniste, bon de la tête. Un ballon traîne dans la surface, Satriano ne devrait pas en être très loin, comme lors du derby Primavera contre Milan où il a profité d’une mésentente entre un défenseur (Michelis) et le gardien (Jungdal) pour marquer. Avec 3 buts en 2 matches contre le rival milanais, Satriano aime les derbies. Il est entré en jeu à la 77e minute du match contre le Genoa (1e journée). Il n’est pas impossible qu’il soit prêté d’ici à la fin du mercato en cas d’arrivée d’autres attaquants à l’Inter.

Auraient pu être cités : Darboe (Roma), Oddei (Sassuolo), Asllani (Empoli), Colley (Spezia), Del Prato (Atalanta), Frabotta (Hellas), Zalewski (Roma), Romero (Lazio), Udogie (Udinese), Van Hooijdonk (Bologne), Singo (Torin