Serie A: Salernitana sera exclue sans vente au 31 décembre

Malgré le vote à l'unanimité des clubs de Serie A en faveur du maintien de Salernitana dans l'élite, la Fédération iatlienne reste campée sur sa décision. Le dernier du classement sera exclu du championnat, si le club n'a pas vendu les parts du président de la Lazio Rome d'ici le 31 décembre.

La Fédération italienne a confirmé mardi que la Salernitana serait exclue de Serie A si le club, actuellement dernier du championnat et codétenu par le patron de la Lazio Rome, ne changeait pas de propriétaire d'ici le 31 décembre. "Il n'y a pas de remise par rapport à la date du 31 décembre", fixée en début de saison comme limite pour la cession du promu, a assuré mardi le président de la Fédération (FIGC) Gabriele Gravina.



Si aucun acheteur n'est alors identifié, le club sera "dehors", a-t-il indiqué à la presse, à l'issue d'un conseil fédéral, écartant toute "prolongation": "La norme est claire, deux clubs en Serie A avec le même propriétaire, ce n'est plus possible". Les administrateurs indépendants nommés en juin pour organiser cette vente ont annoncé la semaine dernière l'absence d'offres conformes ou financièrement étayées parmi celles qui leur sont parvenues. Ils ont sollicité un nouveau délai, une demande soutenue par les clubs de Serie A à l'unanimité.



Début juillet, la Fédération avait donné le feu vert à l'accession de la Salernitana en Serie A mais accordé six mois au club pour se mettre en conformité avec les règlements, qui interdisent que deux clubs d'une même division puissent appartenir au même propriétaire. La Salernitana est codétenue par Claudio Lotito, patron de la Lazio.

De l'optimisme dans les rangs de Salernitana

Le président Gravina se dit toutefois "certain que, dans dix jours, la Salernitana sera vendue". "On ne peut pas continuer à raisonner comme s'il n'y avait aucune offre. Il y a des déclarations d'intérêt, il faut trouver une solution", a ajouté le responsable de la FIGC.



Le club basé à Salerne, au sud de Naples, a décroché sa place dans l'élite en terminant la saison dernière deuxième de Serie B. Il dispute la troisième saison de son histoire au plus haut échelon du football italien, la première depuis 1998-99.



Avec seulement deux victoires en 18 journées (pour deux nuls et quatorze défaites), le club a actuellement cinq points de retard sur le premier non-relégable, La Spezia (17e), malgré le recrutement de la star Franck Ribéry cet été. La Salernitana n'a pas fait le déplacement à Udine pour y disputer mardi en soirée le dernier match de la phase aller, en raison de cas de Covid dans son effectif et d'une "suspension" de son activité décidée par les autorités locales.