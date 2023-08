Angleterre: Southgate assure qu'Henderson reste sélectionnable malgré son départ en Arabie Saoudite

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate affirme que son milieu de terrain Jordan Henderson est toujours sélectionnable après son transfert de Liverpool vers Al-Ettifaq (Arabie Saoudite). "Pourquoi écarterions-nous quelqu'un en fonction de l'endroit où il joue?", interroge-t-il.

Jordan Henderson n'a pas tiré un trait sur les Three Lions. Selon le sélectionneur anglais Gareth Southgate, le milieu de 33 ans pourrait continuer à être appelé en équipe nationale malgré son départ de Liverpool pour Al-Ettifaq, en Arabie Saoudite, rejoignant le coach Steven Gerrard.

"Nous serions stupides de faire cela"

"Je lui ai parlé cet été, la question qu'il voulait savoir était: 'si je vais ici, allez-vous automatiquement m'écarter?', explique Southgate au micro de talkSPORT. Nous serions stupides de faire cela. Pourquoi écarterions-nous quelqu'un en fonction de l'endroit où il joue? Nous devons voir comment il joue. Nous avons une idée de ce à quoi ressemblera ce championnat, mais nous ne le saurons pas tant que nous ne commencerons pas à voir les matchs".

L'autre interrogation qui entoure ce transfert concerne les positions passées d'Henderson en faveur de la communauté LGBTQIA+ et du brassard arc-en-ciel, alors qu'il rejoint un pays où l'homosexualité est illégale. Il avait été critiqué dans la foulée de son transfert, que cela soit du côté de certains supporters ou de figures comme Jamie Carragher, qui estimait que le joueur "a un gros problème à règler", ou encore Thomas Hitzlsperger, premier joueur allemand à avoir réalisé son coming-out.

"Je ne pense pas qu'il change son point de vue sur ce en quoi il croit"

"Ce n'est pas à moi de juger un individu, qu'il soit dans le football ou dans tout autre secteur, poursuit le sélectionneur. Je ne pense pas qu'il change son point de vue sur ce en quoi il croit. Alors maintenant, nous sommes dans un monde vraiment complexe où, qu'est-ce qu'on dit, personne ne devrait aller à Newcastle? Personne ne devrait travailler pour des entreprises que les Saoudiens possèdent à Londres ou personne ne devrait acheter du pétrole aux Saoudiens?"

"Si vous me demandiez il y a trois mois à quoi ressemblerait ce championnat, j'aurais une idée très différente de ce à quoi il ressemble alors que de plus en plus de joueurs décident d'y aller, conclut-il sur le mercato de la Saudi Pro League. Des joueurs de renom mais pas beaucoup qui sont au sommet de leur carrière et pas de joueurs qui ont dépassé leur date de péremption. Je pense que tout ce projet est fascinant pour la direction qu'il prend et à quoi cela pourrait ressembler au cours des prochaines années."

Depuis sa première sélection en novembre 2010, Jordan Henderson compte 77 capes avec l'Angleterre, dont la finale de l'Euro 2021 ou encore trois Coupes du monde. Après douze ans à Liverpool, il s'est engagé jusqu'en 2026 en Arabie Saoudite alors que se profile l'Euro en Allemagne en fin de saison.