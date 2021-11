Arsenal: sur le départ, Lacazette attend le mercato d’hiver pour se positionner

En manque de temps de jeu à Arsenal, l’avant-centre français Alexandre Lacazette sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Interrogé par l’émission Téléfoot, l’ancien joueur de l'OL reconnait qu’il attend le mercato d’hiver pour faire un choix.

Quel avenir pour Alexandre Lacazette? Arrivé à Arsenal il y a quatre ans en provenance de l’OL, l’attaquant français de 30 ans a vu son temps de jeu sensiblement diminuer ces derniers mois. Blessé, parfois remplaçant et moins performant cette saison (seulement un but en sept apparitions), il est plus que jamais proche d’un départ, d’autant que son contrat expire en juin prochain.

"La situation est ainsi et nous devons l’accepter, confiait récemment son coach à Sky Sports. C'est notre joueur et je le traite comme n'importe quel autre joueur. Je ne vais pas le traiter différemment parce qu'il lui reste une saison ou plus, et c'est ce qu'il mérite. Une prolongation? Nous avons dû faire face à tout cela dans le passé et encore maintenant, nous devons voir quelle est la meilleure option pour tout le monde à la fin de la saison."

"Mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche"

Libre de discuter avec les clubs de son choix à partir du 1er janvier, l'intéressé ne veut pas se précipiter. "Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche, a-t-il confié au micro de Téléfoot. Mais pas avant janvier, je veux vraiment m’orienter sur quelque chose. Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a des beaux projets, comment on compte sur moi… Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner", conclut Alexandre Lacazette.