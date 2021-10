Arsenal: Arteta laisse planer le doute sur l’avenir de Lacazette mais compte sur lui

Alexandre Lacazette sera en fin de contrat avec Arsenal en juin prochain. Peu souvent titulaire depuis le début de la saison avec seulement trois apparitions en Premier League, son entraineur Mikel Arteta s’est exprimé sur la situation contractuelle de l’attaquant français.

Auteur d’une entrée décisive lundi face à Crystal Palace (2-2) en inscrivant le but de l’égalisation pour Arsenal dans les derniers instants du match, Alexandre Lacazette (30 ans) s’est offert un moment de joie dans ce début de saison compliqué, avec seulement trois apparitions en Premier League (pour une réalisation).

Dans un entretien accordé à Sky Sports à la veille du match contre Aston Villa en championnat, son entraineur Mikel Arteta s’est exprimé sur l’avenir du joueur, en fin de contrat en juin: "La situation est ainsi et nous devons l’accepter. C'est notre joueur et je le traite comme n'importe quel autre joueur. Je ne vais pas le traiter différemment parce qu'il lui reste une saison ou plus, et c'est ce qu'il mérite."

Tout en restant énigmatique concernant une prolongation ou non du joueur: "Nous avons dû faire face à tout cela dans le passé et encore maintenant, nous devons voir quelle est la meilleure option pour tout le monde à la fin de la saison", a-t-il déclaré.

"Il reste un joueur très important pour nous"

Alors qu’il ne semble pas être dans les plans du technicien espagnol, ce dernier a tout de même affirmé que l’attaquant français avait toujours son importance dans l’effectif du 12e de Premier League: "Je n’avais aucun doute sur sa motivation. J’aurais probablement décidé de faire quelque chose l’été dernier si la motivation ne concernait que son avenir financier. Ce n’est pas le cas avec Lacazette et il le montre tous les jours depuis que je suis ici. Il reste un joueur très important pour nous", a-t-il confié.

Auprès du média anglais, Mikel Arteta est aussi revenu sur la rentrée de son joueur face à Crystal Palace: "Je pense qu’il est capable de transmettre cette énergie, ce fut contagieux pour le reste de l’équipe et pour le stade. Il a tout de suite créé une atmosphère différente avec sa détermination et sa qualité. Il a essayé de changer le résultat tout de suite et il avait cette conviction qu’il pouvait le faire."