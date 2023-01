AS Monaco: Mercato terminé dans le sens des arrivées

Pas de panic buy de dernière minute pour l'AS Monaco

Sauf grosse surprise ou opportunité de dernière minute, aucun nouveau joueur rejoindra le club du Rocher ce 31 janvier. Une première pour un mercato hivernal à Monaco depuis 2004-2005. Les dirigeants monégasques ne veulent pas recruter pour recruter et risquer un "panic buy". L'effectif est jugé assez conséquent pour faire face aux objectifs de la deuxième partie de saison. A savoir : finir sur le podium et poursuivre l'aventure le plus loin possible en Europa League.

Badiashile parti, Matsima rappelé de son prêt

Le principal mouvement de ce mercato hivernal restera le départ de Benoît Badiashile à Chelsea. Une arrivée était souhaitée pour compenser cette perte mais le marché des défenseurs centraux est exigent et les pistes jugées trop onéreuses. Chrislain Matsima, prête à Lorient, a été rappelé pour entrer dans la rotation avec Malang Sarr, Guillermo Maripan et Axel Disasi.

L'interrogation Akliouche

Un mouvement est encore possible et il est dans le sens des départs. Maghnes Akliouche est sous contrat jusqu'en 2024. Les propositions de prolongation n'ont pour l'instant pas satisfait l'entourage d'y joueur qui songe à un départ. Rennes est allé jusqu'à proposer 10 millions pour s'attacher les services du milieu offensif de 20 ans. Pour l'heure, les différentes parties ne sont pas d'accord et les discussions n'ont pas repris. Pas d'évolution mais le départ de Kamaldeen Sulemana pourrait accélérer les choses en fin de journée. Un départ de Jean Lucas n'est en revanche plus dans les tuyaux.