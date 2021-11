Brest: Faivre se prépare à rejoindre l'AC Milan

Bloqué par son club l’été dernier, le milieu offensif brestois Romain Faivre est toujours aussi déterminé à porter les couleurs de l’AC Milan, et s’impatiente.

Romain Faivre (23 ans) n’a pas tiré un trait définitif sur son envie de rejoindre l’AC Milan. Tout proche de s’engager en faveur des Rossoneri l’été dernier, le milieu de terrain brestois espère pouvoir concrétiser son souhait cet hiver, à la faveur de la prochaine fenêtre du marché des transferts, dont il espère qu’elle sera plus propice à un départ. Le cas du milieu de terrain français avait crispé les dirigeants du club breton, alors que l’AC Milan poussait pour le recruter lors du dernier mercato.

Faivre: "J'ai vu le derby, et je voulais y être"

Bien décidé à obtenir gain de cause, Romain Faivre, qui dit se reconnaître dans le jeu prôné par Stefano Piolo, en a remis une couche dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport: "Je me prépare pour Milan parce que quand Paolo Maldini vous appelle... c'est quelque chose de spécial. J'ai vu le Derby et je voulais y être." Faivre est sous contrat jusqu'en 2025 avec le Stade Brestois. Mais a-t-il encore la tête à Brest ? Le quotidien Ouest France s’interrogeait le mois dernier, alors que le milieu offensif réalisait des prestations de nature à semer le doute.

"Tout ça est derrière moi. Je suis focus à 100 % avec le Stade Brestois", jurait-il après un match brillant de sa part contre Angers. Reste que Romain Faivre, élément le plus talentueux du club breton, seul capable de faire basculer un match plusieurs fois dans la saison, se doit d’être plus constant. "Par rapport à ce qu’il est capable de faire, oui on attend plus de lui, confiait Michel Der Zakarian il y a deux semaines. Que ce soit dans ce registre de la création, de donner des bons ballons, d’être plus efficace aussi, de marquer des buts aussi (Faivre a inscrit deux buts depuis, contre Lille et Lorient)."

L'entraîneur du Stade Brestois sera certainement ravi d'apprendre tout ce que son joueur met en place pour s'améliorer, afin de rejoindre l'AC Milan: "Je suis convaincu que pour réussir dans des équipes comme le Milan AC, il faut se préparer à l'avance, a confié Faivre à la Gazzetta. J'ai donc un entraîneur sportif personnel trois fois par semaine, un nutritionniste pour manger sainement, mais je ne fais pas la cuisine... et enfin un préparateur mental pour apprendre à mieux gérer les émotions et les pressions typiques des grands clubs avec une équipe comme le Milan."