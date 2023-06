"Ça fait deux ou trois ans que je me repose", ironise Hazard après son départ du Real Madrid

Eden Hazard, qui a récemment quitté le Real Madrid sans jamais être parvenu à s'y imposer, est convaincu d'avoir "encore l'énergie pour jouer" au plus haut niveau.

Même s’il l’a dit avec le sourire, en ironisant, pas sûr que cette petite phrase amuse beaucoup les suiveurs du Real Madrid. Honoré samedi soir par le public belge quelques mois après avoir annoncé sa retraite internationale, Eden Hazard a expliqué qu’il était toujours apte physiquement à évoluer au plus haut niveau.

"On a lu beaucoup de bêtises"

"Je me sens encore capable d'être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait deux ou trois ans que je me repose. J'ai un peu d'énergie quand même !", a-t-il lancé dans des propos rapportés par la RTBF. A 32 ans, Hazard est aujourd’hui sans club. Alors que son contrat avec le Real expirait initialement le 30 juin 2024, il s’est mis d’accord avec les dirigeants madrilènes pour s'en aller dès cet été.

Acheté en 2019 à Chelsea pour 115 millions d'euros, il a collectionné les blessures lors de son passage en Liga et n’est jamais parvenu à s’imposer. A l’heure actuelle, le milieu offensif assure "ne pas avoir pris de décision" quant à une éventuelle suite de carrière en club. "Honnêtement, je ne sais pas encore. Après trois années compliquées, j'ai juste envie de passer du temps en famille, de partir en vacances, comme tout le monde. On a lu pas mal de choses ces derniers jours, et beaucoup de bêtises", a-t-il déclaré en marge du match opposant les Diables Rouges à l’Autriche (1-1) à Bruxelles.

Relancé sur les rumeurs qui l’envoient en MLS du côté de Vancouver voire au RWD Molenbeek où évolue son frère Kylian en Belgique, il est resté tout aussi flou : "Je ne sais pas, on verra... "