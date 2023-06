EN DIRECT - Mercato: Griezmann disponible à prix réduit?

Une saison et puis s’en va? Après avoir grandement participé à la deuxième place de Lens en Ligue 1 (21 buts en 43 matchs), Loïs Openda (23 ans) intéresse de nombreux clubs en Europe, dont le RB Leipzig, avec qui il s’est déjà mis d’accord, selon des informations de RMC Sport. La destination lui plaît énormément, comme il l’a confié au site belge RTL, même s’il attend que les deux clubs se mettent d’accord alors que son contrat court jusqu’en 2027 avec les Sang et Or.

"Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens, rappelle-t-il. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible."

"Leipzig ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape, poursuit l’attaquant. Chaque année, l'équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat. Mais comme je l'ai dit, je suis un joueur de Lens et les clubs doivent discuter entre eux. Mon agent gère ça aussi. Je suis ici en équipe nationale pour me concentrer et aider ma nation."