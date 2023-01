Comment Kombouaré a marqué le mercato nantais de sa patte

Alors que presque tous les transferts du FC Nantes passaient auparavant par une validation de l'agent belge Mogi Bayat, le coach Antoine Kombouaré a réussi à travailler plus librement cet hiver, obtenant le recrutement qu'il désirait. Explications.

Une fois n'est pas coutume, le FC Nantes a bouclé son mercato avant de céder au fameux panic buy ou en restant totalement muet, ce qui est plus rarement arrivé. Avec la présentation ce lundi après-midi d'Andy Delort les Canaris achèvent un mercato d'hiver marqué par les arrivées de Florent Mollet, Jaouen Hadjam et Joao Victor qui compensent trois départs et la blessure de Quentin Merlin.

Des choix réfléchis et obtenus grâce à des échanges entre Antoine Kombouaré, Franck Kita et Philippe Mao, le coordinateur sportif. Un new deal au FC Nantes où l'ombre de l'agent Mogi Bayat a beaucoup moins plané pendant ce mois de janvier. Alors que presque tous les transferts passaient auparavant par une validation du Belge, cette fois Antoine Kombouaré a réussi à travailler plus librement.

"J'ai fait des demandes et elles ont toutes été acceptées"

"Quand je suis arrivé à Nantes, je connaissais le fonctionnement, observe le technicien. Il y avait des gens qui travaillaient. Pourquoi les deux fois où monsieur Kita me demande de venir je ne viens pas ? Parce que je sais comment est le club. Quand je viens (finalement), c'est parce que Nantes est en grande difficulté et que j'ai envie d'aider le club. Mais je sais à quoi m'en tenir. Je ne me suis pas plaint en me disant : quand je partirai les gens qui sont là au club, ils seront encore là."

Le Kanak a donc fait le dos rond en avançant tranquillement ses pions et ses demandes jusqu'à ce début d'année. "Je n'ai pas lâché et je suis content car j'ai fait des demandes et elles ont toutes été acceptées. J'ai fait des demandes et elles ont toutes été acceptées. L'été dernier, mes dossiers étaient retoqués mais ce n'est pas pour ça que je me suis mis à faire la gueule. Au contraire ça m'a motivé encore plus."

Kombouaré ne s'enflamme pas pour autant

Devant cette nouvelle configuration de la gestion des transferts à Nantes, Antoine Kombouaré reste toutefois prudent. "Je me dis que ce n'est pas gagné pour autant. On ne sait jamais. Les gens qui ne sont pas là peuvent revenir demain. Vous êtes sûrs qu'ils ne seront plus là ?"

La roue tourne effectivement vite dans le football professionnel et elle s'est souvent emballée chez les Jaune et vert. Après la victoire en Coupe de France, Waldemar Kita avait lâché ces quelques mots sans convaincre véritablement l'assistance: " Je vais prendre du recul petit à petit et laisser la place à Franck Kita et Philippe Mao […] Je vais laisser la place de président à Franck bientôt. Il a déjà les mêmes pouvoirs que moi aujourd’hui." Le présent semble confirmer ces propos, ce qui n'empêche pas le coach nantais de rester mesuré. En fin de contrat le 30 juin, Antoine Kombouaré n'a pas laissé filtrer l'idée d'une prolongation. Pour lui la donne n'a pas changé. "On verra à la fin de la saison, glisse-t-il. On attend."