"Dans 5 ans, vous reviendrez le chercher pour 50 millions": les coulisses de l'essai de Mbappé à Chelsea en 2011

Dans un long sujet consacré à la mère de Kylian Mbappé, The Athletic revient sur l'essai passé par l'attaquant français du côté de Chelsea en 2011. Avec des révélations de Daniel Boga, ancien scout des Blues.

L’anecdote est rapportée par Daniel Boga, père de Jérémie et ancien scout de Chelsea. Dans un long sujet de The Athletic, il raconte les coulisses de l’essai passé par Kylian Mbappé chez les Blues à l’été 2011. Le natif de Bondy est alors âgé de 12 ans et les plus grands clubs européens frappent déjà à sa porte pour le recruter.

"Au début, je parlais avec le père, témoigne Boga. Puis sa mère est arrivée, et on a senti que c'était elle qui contrôlait tout. C'est elle qui parlait au club. Le père n'a pas vraiment parlé. Il était très calme et détendu. La mère est comme le feu - bam, bam, bam, bam, bam, bam ! Durant l’essai, le père n'a jamais dit à son fils : 'Dribble, fais ceci, fais cela'. Mais la maman, à côté du terrain, était là : "Kylian, prends le ballon ! Prends-le ! Vas-y ! Tire !"’ Daniel Boga se souvient parfaitement de ce qui s’est passé ensuite. Jim Fraser, aujourd'hui responsable de la formation des jeunes à Chelsea, a tenté de faire comprendre aux parents de Mbappé qu’il était bluffé par le talent de leur fils, mais qu’il avait besoin de ressentir plus d’implication de sa part en dehors du terrain.

"Sa maman était très confiante"

"Nous voulons le revoir et nous voulons voir cette partie de son football", a expliqué Fraser à Boga, chargé de faire l’interprète. Vexée, Fayza Lamari, la maman de Mbappé, aurait alors eu ces mots : "Non, nous ne reviendrons pas. Dites-leur : ‘Il ne reviendra pas. Si vous voulez le signer, vous le signez maintenant'. Dans cinq ans, vous reviendrez le chercher pour 50 millions de livres. Traduisez-moi ça !" De quoi sidérer Boga. "Je ne pouvais pas dire ça, c'est trop arrogant de dire quelque chose comme ça, alors je ne l'ai pas traduit. J'ai simplement dit à Jim : 'Je ne pense pas qu'ils reviendront, alors tu dois prendre une décision maintenant’", raconte Boga auprès de The Athletic.

Pas vraiment fan de ce genre d’ultimatum, surtout quand il est question d’un espoir de seulement 12 ans, Chelsea n’aurait pas donné suite. "Sa maman était très confiante, poursuit Boga. Elle savait que son fils allait réussir. Je ne sais pas comment, mais elle le savait. Elle était donc détendue. À chaque fois, elle me disait : 'Daniel, ne t'inquiète pas. Mon garçon, il va y arriver'. Elle ne savait pas à quel point il y arriverait. Mais elle savait qu'il y arriverait." La suite est connue. Dragué par le Real Madrid, Mbappé choisit finalement Monaco à l'été 2013. Ses débuts en Ligue 1 ont lieu deux ans plus tard.