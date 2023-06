Mercato: "Ce maillot attend Mbappé", la presse madrilène accentue son pressing pour l'attaquant du PSG

Le numéro 9 laissé vacant par Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite n'attend plus que son successeur, à savoir Kylian Mbappé, selon Marca.

Tandis que la presse catalane savoure ce mercredi matin la victoire du Barça en finale du championnat espagnol de basket, aux dépens de son rival madrilène, la presse sportive proche du Real renchérit sur le mercato en consacrant sa Une à un certain Kylian Mbappé. La déclaration de l’attaquant du Paris Saint-Germain lors des trophées UNFP promettait un été moins agité que les précédents le concernant.

Mais sa fameuse lettre envoyée au club, et dont le contenu a été rendue publique, stipulant qu’il n’activerait pas sa clause jusqu’en 2025, a relancé toutes sortes de spéculations chez nos voisins. Le PSG ayant en plus contre-attaqué en faisant passer le mot qu’un départ cet été était envisageable.

Il n’en fallait pas davantage pour que le feuilleton d’un hypothétique transfert à Madrid, le club de ses rêves, soit relancé. Ce Mardi avait lieu la présentation de Joselu, la dernière recrue de la maison merengue, "un neuf sans le 9", souligne As. Et pour cause, le joueur passé par la Castilla n’a pas récupéré le numéro de maillot de Karim Benzema, parti en Aarabie Saoudite, lui préférant le 14.

La Une du quotidien Marca de ce mercredi 21 juin 2023 © @Marca

Un numéro 9 que le quotidien Marca pense dévolu à Kylian Mbappé. "Madrid présente un avant-centre... mais laisse le 9 libre. Ce maillot attend Mbappé", espère le journal. Kylian Mbappé a profité du dernier rassemblement de l’équipe de France pour affirmer sa volonté de rester à Paris la saison prochaine. "J'ai déjà répondu à cette question. Mon objectif est de continuer au club, de rester au PSG. Je suis prêt à revenir à la reprise", a-t-il assuré.

La non activation de la clause étirant son contrat au PSG jusqu'en 2025 expose le club de la capitale au risque de le voir partir libre l'année prochaine, ce que l'attaquant s'était promis de ne pas faire. Mais tout espoir n'est peut-être pas perdu. Pour un sujet diffusé dans l'émission Téléfoot, Mbappé a laissé entendre que la situation pourrait évoluer dans le sens d'une prolongation: "Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain."