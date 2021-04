Mercato en direct: des contacts entre Manchester United et l'agent de Cristiano Ronaldo

Bonjour à tous et bienvenue sur le site RMC Sport pour suivre les informations et rumeurs d'une nouvelle journée mercato. Ce jeudi, l'AC Milan a annoncé la prolongation d'une saison pour son attaquant Zlatan Ibrahimovic, agé de 39 ans. Florentino Perez a confirmé la prolongation lui de Luka Modric et a regretté l'absence d'accord à ce jour avec Sergio Ramos. Enfin, le FC Barcelone ne lâche pas Memphis Depay, qui n'a pas encore prolongé avec l'OL.