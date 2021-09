Fekir accuse encore son ancien agent après son transfert avorté à Liverpool

Après son titre de champion du monde acquis en 2018 avec l’équipe de France, Nabil Fekir était proche de quitter l’Olympique Lyonnais pour Liverpool mais l’opération a capoté. Le milieu ’offensif érige une nouvelle fois son ancien agent Jean-Pierre Bernès comme principal responsable de cet échec.

Nabil Fekir aurait pu rejoindre Liverpool en 2018, mais le transfert n’a pas eu lieu. Officiellement, la raison était l’état de son genou, qui aurait à l’époque inquiété les Reds. Mais pour l’international français, c'est son ancien agent, Jean-Pierre Bernès, qui est l’unique responsable.

En avril dernier, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais avait déjà allumé son ex-agent dans une interview à BeIN Sports: "Un jour avant de jouer contre les États-Unis (en match amical avant le début de la Coupe du monde 2018, ndlr), mon agent me dit: 'On signe demain'. Et moi dans ma tête j'allais signer après le Mondial. C'est du foutage de gueule, mais ce n’est pas grave, c'est comme ça."



Une accusation qu'il renouvelle ce vendredi dans une interview accordée au Times, quotidien britannique. "J'ai eu un problème avec mon agent, mon conseiller. C'est l'agent qui est responsable du fait que l'accord n'a pas été conclu", explique-t-il.

"C'était un moment sombre"

Nabil Fekir confie également qu’il a eu du mal à accepter ce revirement de situation. Il se faisait une joie d’évoluer en Premier League sous les ordres de Jurgen Klopp. Le Français évoque une période difficile.



"C'était un moment sombre. C'était vraiment difficile à gérer car je voulais vraiment aller à Liverpool. C'est un moment qui n'a pas été facile pour moi", confie-t-il au Times.



A l’été 2019, il a rejoint le Betis Séville contre plus de 20 millions d’euros, disputant depuis 68 matchs de Liga pour 12 buts et 13 passes décisives.