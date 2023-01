L'ancien attaquant de l'OM Kostas Mitroglou rejoint un club amateur en Allemagne

Libre depuis la fin de son aventure à l’Aris Salonique l'été dernier, Kostas Mitroglou a signé dans un modeste club allemand. Ce qui acte peut-être la fin de sa carrière professionnelle.

Il a peut-être dit adieu au monde professionnel un après-midi d’été, au Kazakhstan, dans l’anonymat le plus complet. Ce 22 juillet 2021, son club de l’Aris Salonique s’était incliné 2-0 face au FC Astana, en barrages de la nouvelle Ligue Europa Conference. Aux côtés notamment de l’international tunisien Yohan Benalouane et de l’ancien milieu de terrain auxerrois Daniel Mancini, Kostas Mitroglou avait eu droit à une vingtaine de minutes. Le dernier de ses onze matchs joués avec le club grec. Et possiblement aussi le dernier match de sa carrière à haut niveau.

Il est ami avec l'entraîneur

Car à 34 ans, l’ancien Marseillais vient de signer dans un club amateur allemand. S’il n’a fait aucune déclaration pour le moment pour annoncer sa retraite, contrairement à ce que relaient certains médias, l’attaquant a visiblement tiré un trait sur le football professionnel, seize ans après ses débuts du côté de l’Olympiacos, où il a connu ses plus grands succès. Champion de Grèce à six reprises, il a continué de remplir son armoire à trophées avec le Benfica Lisbonne, avant de rejoindre Marseille dans les dernières heures du mercato estival en 2017 contre un chèque de 15 millions d’euros.

Critiqué pour sa lenteur et sa maladresse, il n’a jamais été le "grantatakan" tant espéré par les supporters olympiens, se contentant de 16 buts en 50 apparitions. Ses prêts à Galatasaray et au PSV Eindhoven n’ont pas été plus concluants. Jamais parvenu à s'imposer dans la durée à l’OM, il a fini par accepter une rupture de contrat début 2021 pour s’engager libre avec Salonique, où il a encore dû se contenter d’un temps de jeu limité. Sans club depuis la fin de son contrat cet été, il a été annoncé dans le viseur du Fortuna Sittard, aux Pays-Bas… avant donc d’opter pour un retour aux sources.

S’il est né en Grèce et a toujours représenté ce pays en sélection, Mitroglou a grandi et a été formé en Allemagne, notamment à Mönchengladbach. C'est le projet et ses amitiés avec Rheurdt-Schaephuysen, équipe de Kreisliga A, un championnat amateur, qui l'a convaincu de revenir. "Kostas est un bon ami et il veut encore jouer au foot avec nous", a raconté l’entraîneur Robert Kruppa auprès du quotidien NRZ. Avec Mitroglou, Rheurdt-Schaephuysen s’est fixé pour objectif de se maintenir dans sa division.