Le mercato en direct: Depay au Barça, ce serait pour bientôt

Simone Inzaghi et Stefan Radu pourraient se retrouver très prochainement, rapporte Sky Sport Italia. L’entraîneur italien de l’Inter sait ce que le défenseur de 34 ans peut apporter à un vestiaire. De plus, Inzaghi cherche un concurrent au jeune Bastoni, susceptible, occasionnellement, de donner du répit au jeune Italien, exactement le profil du Roumain. L’accord devrait être trouvé rapidement, ce que confirment les premières impressions après la rencontre qui a eu lieu ces dernières heures entre la direction des Nerazzurri et l'entourage du joueur.