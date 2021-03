Le mercato en direct: Marcelo évoque une prolongation "cette semaine ou la prochaine"

Le défenseur central brésilien de l’OL Marcelo, l’un des hommes forts du club cette saison, espère décrocher le titre de champion avec son club à l’issue de l’exercice en cours, et prolonger son aventure avec le club de Jean-Michel Aulas le plus tôt possible. Cela pourrait intervenir très rapidement, dès cette semaine ? Son contrat prend fin au mois de juin. "On discute et on évoque une prolongation. J’espère que cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera finalisé", a indiqué l'intéressé dans une interview à L'Equipe.