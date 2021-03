Le mercato en direct: Haaland affole la presse espagnole

Gareth Bale s’est-il un peu trop avancé sur son propre avenir. Son agent, Jonathan Barnett, a en tout cas souhaité apporter un petit correctif à ce qu’avait annoncé le joueur gallois en confiant son souhait d’évoluer sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine. "Les mots de Bale ont été totalement sortis de leur contexte. Il est encore trop tôt pour dire ce que sera l'avenir de Bale à moyen et à long terme", a déclaré Barnett à ESPN, jetant à nouveau le doute sur l'avenir du joueur, prêté par le Real Madrid à Tottenham cette saison. Gareth Bale a encore un an de contrat et un salaire estimé à 17 millions d’euros par saison. Ce qui fait beaucoup d’argent pour un joueur sur lequel Zidane ne compte pas, et que Madrid aimerait utiliser pour financer d’autres recrues potentielles.