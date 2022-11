Le PSG, c'est 4 milliards!

En marge des discussions pour faire rentrer un investisseur minoritaire au PSG, Nasser Al- Khelaïfi a donné la valorisation totale du club de la capitale.

Les grandes manœuvres financières ont commencé dans le foot européen. Après la vente de Chelsea, la mise sur le marché de Liverpool et Manchester United, c'était la petite bombe du début de la Coupe du monde, les propriétaires qatariens du PSG cherchent à ouvrir le capital du club.

Interrogé par le Financial Times (article payant) sur la possible montée au capital d'un investisseur extérieur, ce dont il avait déjà parlé au début de la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi a mis une étiquette sur le club de la capitale, valorisé donc à 4 milliards. Une belle culbute par rapport à l'investissement initial de 70 millions en 2011. mais entre temps, rappelle le Financial Times, QSI a investi plus de 1,6 milliard en achats de joueurs.

Nasser Al-Khelaïfi: "Nous avons un projet à long terme ici"

Nasser Al-Khelaïfi a a profité pour rassurer les supporters du PSG, il ne s'agit pas de vendre tout le club mais de faire entrer un actionnaire minoriaire (autour de 15%), un processus qui pourrait prendre "plusieurs mois". "Nous avons un projet à long terme ici", a rappelé NAK.