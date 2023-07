Les images qui enflamment les supporters de l'OM: quand Ilimane Ndiaye régalait Marseille alors qu’il avait à peine 10 ans

Alors qu’Ilimane Ndiaye devrait rapidement s’engager avec l’OM, une vidéo disponible sur internet montre l’attaquant de Sheffield, âgé d’une dizaine d’années, faire le show avec un ballon devant la gare de Marseille. Sous l’œil ravi des supporters phocéens.

Après plusieurs semaines de négociations et d’incertitude, Ilimane Ndiaye devrait bien s’engager avec l’OM. Un accord a été trouvé entre Marseille et Sheffield pour le transfert de l’attaquant de 23 ans, né à Rouen (Seine-Maritime) d’un père sénégalais et d’une mère française. Le joueur d’1,80m devrait signer pour cinq ans après avoir passé sa visite médicale, prévue ce lundi. L’occasion pour Ndiaye de revenir à l’OM, où il a évolué durant plusieurs saisons au début des années 2010. Au sein du centre de formation. Des vidéos disponibles sur internet témoignent de son passage dans les Bouches-du-Rhône. L’une d’elles concerne notamment son premier séjour à Marseille.

Alors qu’il s’apprête à rentrer à Rouen après un essai visiblement concluant, Ndiaye, âgé d’une dizaine d’années, exprime son enthousiasme en attendant son train: "Marseille, c’est une bonne ville. J’ai fait un bon stage et j’ai passé de bonnes vacances. Vraiment l’OM, chapeau. Vraiment l’équipe de Marseille merci (…) "J’ai vu mes potes de l’OM, c’est des benjamins. Et j’ai vu aussi mon entraîneur, il m’a dit qu’il aimerait bien que je vienne à l’OM avec lui."

"J’aime bien cet esprit marseillais"

Dans la foulée, le jeune Ilimane, vêtu d’un costume noir, d’une chemise blanche et d’une cravate rouge, sort sur le parvis de la gare et croisent des supporters phocéens à quelques heures d’un match face à Montpellier. "Allez l’OM", lance-t-il avec un drapeau à l’effigie du club. Avant de se lancer dans une démonstration de jongles et de gestes techniques. Sous l’œil impressionné de l’assistance.

"Certains voulaient prendre des photos avec moi, me donner des écharpes ou de l’argent, s’amuse le jeune Ndiaye. Mais pour l’argent, mon père a dit non. Certains m’encourageaient, d’autres me disaient qu’il faut réussir à l’école et dans le football aussi. C’était vraiment sympa de leur part. J’aime bien cet esprit marseillais, parce que c’est la convivialité, l’accueil, la chaleur. C’est le soleil quoi. C’est ça le football. En tout cas, je me suis bien amusé, je me suis bien régalé." Une douzaine d’années plus tard, il va pouvoir se régaler au Vélodrome. Devant plus de 60.000 personnes, cette fois.