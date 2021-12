Ligue 1: comment Saint-Etienne veut recruter au mercato d'hiver

Selon nos informations, l’AS Saint-Etienne souhaite recruter uniquement des joueurs libres ou sous forme de prêt au mercato d’hiver. Premier renfort attendu, l'ancien Rennais Joris Gnagnon.

L’AS Saint-Etienne ne fera pas de folie sur le marché des transferts. Dans une situation alarmante en Ligue 1 où les Verts occupent la dernière place avant la réception du FC Nantes le 22 décembre, l’ASSE va essayer de recruter malin et surtout pas cher pour renforcer son effectif. Selon nos informations, la direction des Verts ne visera que des joueurs gratuits, à savoir sous la forme d’un prêt ou des joueurs libres au mercato d'hiver.

Gnagnon attendu en janvier

Dans ce registre, l’ASSE a déjà engagé en un défenseur central Joris Gnagnon. Libre de tout contrat après son passage au FC Séville, l’ancien joueur du Stade Rennais (24 ans) doit s’engager avec Saint-Etienne le 1er janvier. En plus de ce renfort, l’équipe entraînée par Julien Sablé, et sans doute bientôt par Pascal Dupraz, cherche à présent un milieu de terrain et un joueur offensif.