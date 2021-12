Saint-Etienne: Dupraz tout proche du banc des Verts

Neuf mois après sa dernière expérience sur un banc, Pascal Dupraz est tout proche de s’engager avec l’AS Saint-Étienne. L’officialisation pourrait arriver dans les prochains jours.

Le deal n’est pas encore tout à fait signé, mais Pascal Dupraz n’a jamais été aussi proche de s’engager avec l’AS Saint-Étienne. Son arrivée pourrait être officialisée dans les prochains jours. Il aurait la lourde tâche de redresser le club stéphanois, actuellement lanterne rouge de Ligue 1, et succéderait à Claude Puel, licencié dimanche dernier.

Ce dernier a fini par être sacrifié par sa direction après une nouvelle lourde défaite face à Rennes (5-0), qui a définitivement plongé les Verts dans la crise. En attendant l’arrivée d’un coach providentiel, les rênes ont été confiés à Julien Sablé, nommé comme intérimaire. L’électro-choc n’a pas eu lieu: l’ASSE s’est incliné à Reims, ce samedi (2-0), à 10 contre 11.

Une dernière expérience à Caen

Il y a neuf mois, Dupraz était encore l’entraîneur du Stade Malherbe de Caen, où il était arrivé en 2019 avec l’objectif annoncé de retrouver la Ligue 1. Après une 13e place lors de sa première saison, il a finalement été démis de ses fonctions en mars dernier, alors qu’il n’était que 14e. Depuis, il a rejoint Prime Video, pour qui il est consultant pour commenter le championnat de France.

Avant cela, Dupraz avait longtemps connu la Ligue 1, d’abord avec Évian-Thonon-Gaillard, le club où il a fait ses débuts et qui l’a révélé, entre 2012 et 2015, puis avec Toulouse, qu’il avait miraculeusement maintenu en Ligue 1 en 2016, puis dirigé jusqu’en 2018. La fin de son contrat avec le TFC lui avait alors permis de se consacrer à ses activités médiatiques et à s’essayer aux commentaires.