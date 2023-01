Ligue 1: Kombouaré déjà "fatigué" par le mercato hivernal

Présent en conférence de presse ce lundi, à deux jours de la réception de l'OL en Ligue 1, Antoine Kombouaré est apparu quelque peu agacé par les questions sur le mercato hivernal du FC Nantes.

Le mois de janvier risque d’être un peu long pour Antoine Kombouaré. Alors que le mercato hivernal va rester ouvert jusqu’au 31, le coach du FC Nantes semble déjà lassé par cette fenêtre de transferts. Présent en conférence de presse ce lundi, à deux jours de la réception de Lyon pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 (mercredi à 19h), Kombouaré est apparu quelque peu agacé.

"On travaille pour qu’il y ait des renforts derrière, au milieu, devant. Si ça arrive, je suis content. Si ça n’arrive pas, on va travailler avec ce groupe-là. J’ai confiance dans le groupe qui est là. La piste Andy Delort ? On travaille sur des dossiers. On peut annoncer plein de noms mais pfff... (il soupire) Moi, ce mercato d’hiver me fatigue. C'est très clair. Je regarde, j’observe, on travaille sur des dossiers mais j’ai appris qu’il faut que je me concentre sur mon travail avec les éléments que j’ai. Le mercato d’hiver est un mercato d’ajustement. Souvent, vous prenez des joueurs qui ne jouent pas dans le club où ils sont. Ce n’est pas comme ça qu’on travaille. Normalement, vous avez fait ce qu’il faut en début de saison."

"Ce n’est pas un mercato estival raté, a tenu à préciser Kombouaré pour expliquer que le FC Nantes se montrait tout même à l’affût sur ce mercato. Tous les clubs font ça parce qu’aujourd’hui on donne l’opportunité de le faire. Vous avez des clubs qui n’en n’ont pas besoin. Est-ce que le PSG a besoin de se renforcer ? Est-ce que Marseille a besoin de se renforcer ? Mais qu’est-ce qu’ils font ? Eh bien ils travaillent, parce qu’il y a du business, de l’argent en jeu, des agents qui t'appellent tous les jours… Nous, on a tout ce qu’il faut. Si on n’a pas de pépins, je n’ai besoin de personne. Aujourd’hui, on n’est pas dans le besoin. Il y a les aléas de la saison, les blessures, ceux qui veulent partir, le classement aussi… On est obligés d’ajuster."

Un ton fataliste après la déception de l'été dernier

En clair, Kombouaré n’est pas contre l’arrivée de renforts mais ne serait absolument pas catastrophé si les Canaris ne signent aucun joueur dans les trois prochaines semaines. Depuis l’ouverture de ce mercato, le FC Nantes a laissé filer Dennis Appiah (Saint-Etienne) et Fabio (Grêmio).

Le ton fataliste de l’entraîneur nantais tranche avec la déception qu'était la sienne à la fin du mercato estival. Le 2 septembre dernier, Kombouaré avait publiquement fait part de sa déception. "Le ressenti que j’ai après le mercato, c’est qu’il y a de la déception. L’idée était d’apporter un plus à ce groupe. On a eu huit départs. Aujourd’hui on a quatre arrivées. Quatre très bons joueurs, des titulaires potentiels. (...) J’aurais espéré plus. Il y a deux réactions possibles: soit je boude et je fais la gueule ou sinon je me casse, soit je reste et je travaille. J’ai envie de bosser."

Kombouaré était finalement resté. Pour une première partie de saison faite de hauts et de bas. Deuxième de son groupe de Ligue Europa, le FC Nantes défiera la Juventus Turin en barrages les 16 et 23 février. En championnat, les Canaris sont un peu plus à la peine et pointent à la 15e place, avec quatre points d’avance sur la zone rouge.