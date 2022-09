Nantes: Kombouaré "déçu" par le mercato des Canaris

Au lendemain de la fermeture du marché des transferts, l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré reconnait qu'il attendait davantage de renforts. En conférence de presse ce vendredi, le Kanak n’a pas caché sa déception au sujet du mercato des Canaris.

"J’ai arrêté de rêver. Je ne crois pas plus au Père Noël." Antoine Kombouaré s’est fait une raison. Le mercato estival ayant fermé ses portes jeudi à 23h, l’entraîneur du FC Nantes devra se contenter de quatre recrues (Sissoko, Guessand, Mohamed, Ganago). En début de semaine, le Kanak avait pourtant mis un ultime coup de pression à sa direction en réclamant quatre renforts. Mais seul l’ex-Lensois Ignatius Ganago a rejoint le FCN dans le money-time.

"Pour nous, les entraîneurs, le mercato est une période éprouvante, a confié Kombouaré vendredi, à la veille du choc face au PSG pour le compte de la 6eme journée de Ligue 1. Vous attendez des joueurs, les dirigeants ont un parfois un point de vue différent et on termine le mercato parfois déçu."

"On met les états d’âme de côté"

Ce constat établi, l’ancien défenseur nantais n’a pas manié la langue de bois à l’heure de tirer le bilan du recrutement : "Le ressenti que j’ai après le mercato, c’est qu’il y a de la déception. Mais je suis content du groupe que j’ai. Mon meilleur recrutement est d’avoir gardé Alban (Lafont), Simon et Ludo (Blas) qui avaient un bon de sortie." Un joli coup qui n’efface pas complètement le goût d’inachevé et le sentiment que les Canaris qui disputent la Ligue Europa cette saison auraient été plus costauds avec d’autres recrues.

"L’idée était d’apporter un plus à ce groupe, appuie Kombouaré. On a eu huit départs. Aujourd’hui on a quatre arrivées. Quatre très bons joueurs, des titulaires potentiels. On m’a mis un effectif à ma disposition. On jugera à la fin du championnat. Je suis très content des joueurs qui composent cet effectif. Aujourd’hui, on met les états d’âme de côté. Je suis déçu mais après je travaille. Je suis surtout content que le mercato soit fini." Et Kombouaré de conclure au sujet des quatre renforts : "J’aurais espéré plus. Il y a deux réactions possible : soit je boude et je fais la gueule ou sinon je me casse, soit je reste et je travaille. J’ai envie de bosser."