EN DIRECT - Mercato: visite médicale ce lundi pour Malinovskyi à Marseille

Suivez en direct toutes les infos et rumeurs du mercato d'hiver qui a ouvert ses portes le 1er janvier et les refermera le 31. Malinovskyi proche de l'OM, Andy Delort sur le départ à Nice... les choses devraient bouger en France et en Europe.

Malinovskyi attendu ce lundi à l'OM Comme annoncé par RMC Sport dimanche, Ruslan Malinovskyi est attendu ce lundi à Marseille pour y passer sa visite médicale. L'OM et l'Atalanta Bergame sont tombés d'accord pour un prêt avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros du milieu offensif ukrainien.



